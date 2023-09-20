Вирусолог назвал симптомы нового коронавируса «пирола»

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В Тюмени, ХМАО, Псковской, Саратовской, Пермской, Иркутской и Тульской областях объявили о возобновлении масочного режима в медучреждениях. Также маски обязали носить в доме правительства России. При этом, случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола» не зафиксировано в России, рассказали в Роспотребнадзоре.
Отличить коронавирус от обычного ОРВИ достаточно сложно. Вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук, профессор новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал «Радио 1» об отличительных чертах коронавируса.
По словам специалиста, новый вид коронавируса преодолевает иммунитет у людей, которые переболели предыдущим штаммом. Защититься от него помогут маски.
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«Если просто насморк и озноб, то это как правило риновирусы – очень известные вирусы, которые составляют составляют основу для более чем 30 процентов всех лёгких заболеваний. При коронавирусе в первую очередь возникает кашель, но насморк там тоже есть», — сказал Нетесов.
«По зарубежным данным, прежние вакцины не работают. Наша же вакцина “Cпутник” разработана против уханьского варианта 2020-го года. Конечно, она может снизить патогенность заболевания и тяжесть, но само заболевание она не предотвратит», — подчеркнул специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова