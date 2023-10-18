Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом, ОРВИ и гриппом одновременно

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Россиян предупредили о тройной эпидемии вирусов в этом сезоне. Об этом рассказала эпидемиолог Елена Эсауленко. По её словам, подъём заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19.
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский рассказал «Радио 1», что опасности для россиян нет. По его словам, грипп наблюдается в России ежегодно, а штаммы коронавируса не представляют серьёзной грозы для людей.
Специалист подчеркнул, что вероятность заражения сразу тремя заболеваниями снижается из-за изоляции и врождённого иммунитета, который возрастает при появлении вирусов в организме.
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«Грипп – это ежегодная проблема в осенний сезон, штаммы коронавируса сейчас менее патогенны, то есть убивают меньше. К тому же, если вирусы приходят втроём, они не поражают одного и того же человека, это маловероятное событие», — сказал Алексей Аграновский.
«Если человек заразился одной болезнью, он себя плохо почувствовал, то он никуда не пойдёт, у него меньше шансов получить второе заболевание и меньше шансов передать заболевание другому человеку, контакт его ограничен. Даже если вдруг он заболел и ему надо куда-то ехать, а в воздухе витают аэрозоль, содержание вирусы другого заболевания, то у него все равно возрастает врождённый иммунитет после первого заболевания. То есть он уже прикрыт интерфероном и этими врожденными механизмами. Шанс получить второй вирус меньше», — заметил вирусолог.Читайте также:
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