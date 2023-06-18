Вирусолог Викулов рассказал, как обезопасить себя от заражения холерой

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Мытьё овощей и фруктов снижает риск заражения холерой
Вирусолог Георгий Викулов в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что мытье овощей, фруктов и осторожность во время купания в пресноводных водоемах уменьшает риск заразиться холерой.
Также фактором риска считается употребление в пищу термически необработанных морепродуктов, например, речной рыбы и раков.
«Ещё высокий риск у людей с низкой кислотностью желудочного сока и у тех, кто злоупотребляет алкоголем», —рассказал Георгий Викулов.
Холера – острое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии Vibrio cholerae при попадании в организм.
По данным ВОЗ, холера остается одной из глобальных угроз населению.
Ранее россиян предупредили о заболеваниях, которые можно подхватить при купании в водоёмах. Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что при купании в водоёмах можно заразиться самыми разнообразными инфекциями, начиная от кишечных заболеваний и заканчивая дерматологическими.
Также фактором риска считается употребление в пищу термически необработанных морепродуктов, например, речной рыбы и раков.
Холера – острое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии Vibrio cholerae при попадании в организм.
По данным ВОЗ, холера остается одной из глобальных угроз населению.
Ранее россиян предупредили о заболеваниях, которые можно подхватить при купании в водоёмах. Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что при купании в водоёмах можно заразиться самыми разнообразными инфекциями, начиная от кишечных заболеваний и заканчивая дерматологическими.
Мария Фирсова