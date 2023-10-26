Вирусолог Волчков: Вирус оспы остался в лабораториях и могильниках

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«Всеми развитыми странами, которые имеют биологические службы при министерстве обороны, вирус оспы считается одним из потенциальных инструментов биологического оружия. Раньше по этому поводу на разных уровнях велись дискуссии о его сохранении. Но после того, как отчёт о создании синтетического вируса оспы лошадей был представлен на закрытом заседании консультативного комитета по натуральной оспе ВОЗ в Женеве в ноябре 2016 года, стало ясно, что это момент не принципиальный», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Волчков.
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