Вирусолог Жемчугов рассказал о нашествии клещей на западные районы России

Врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что одним из мифов о простудных, вирусных и инфекционных заболеваниях является беспрецедентная польза витамина C, и отметил, что сам по себе этот элемент не лечит простуду, но поддерживает общее здоровье организма.