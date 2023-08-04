Вирусолог Жемчугов рассказал о нашествии клещей на западные районы России

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Вирусолог отметил, что с каждым годом клещей становится все больше на западных территориях России. Еще в 70-е годы прошлого века они были в основном за Уралом, потом переместились в Коми, затем в Карелию. Сейчас они встречаются в больших количествах и на Северо-Западе, и на Юго-Востоке Московской области.
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