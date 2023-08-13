Вирусолог Зверев прогнозирует подъем заболеваемости COVID-19 в России в октябре

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Циркуляция всех респираторных и вирусных заболеваний активно включается в осенне-зимний период. Об этом рассказал научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.
По информации специалистов Роспотребнадзора, с апреля по август текущего года в России выявлено 17 случаев заболевания, вызванного штаммом EG.5. Новый подвид заболевания пока не получил в стране широкого распространения. Однако ухудшение эпидемиологической ситуации, связанное с появлением модификации «эрис» все-таки возможно.
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