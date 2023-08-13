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Вирусолог Зверев прогнозирует подъем заболеваемости COVID-19 в России в октябре

13 августа 2023, 11:13

Фото: istockphoto/Ovidiu Dugulan

Циркуляция всех респираторных и вирусных заболеваний активно включается в осенне-зимний период. Об этом рассказал научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

В беседе с ТАСС эксперт отметил, что подъема заболеваемости коронавирусом россиянам следует ожидать в октябре. Несмотря на общее улучшение ситуации, COVID-19 никуда не делся, он остался в человеческой популяции. Говоря о новой модификации омикрон-штамма коронавируса EG.5 («эрис»), ученый отметил, что его не стоит особенно опасаться, так как он мало чем отличается от предыдущих вариантов омикрона.

По информации специалистов Роспотребнадзора, с апреля по август текущего года в России выявлено 17 случаев заболевания, вызванного штаммом EG.5. Новый подвид заболевания пока не получил в стране широкого распространения. Однако ухудшение эпидемиологической ситуации, связанное с появлением модификации «эрис» все-таки возможно.

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#учёный
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#август
#заболевания
#коронавирус
#штамм
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Диетолог Стародубова сообщила, что порция торта не должна превышать 150 граммов
13 августа 2023, 04:24

Фото: iStock/Magone

Безопасная для фигуры взрослого человека порция торта не должна превышать 150, а для детей — 75 граммов, рассказала в беседе с РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова
По словам специалиста, даже в указанной порции в 150 граммов почти половину (от 40 до 70 граммов) будет составлять сахар. Поэтому лучше разделить соответствующий кусок на три или четыре части.

Замена ингредиентов в торте может снизить его калорийность. Так, использование фруктов положительно влияет на состав блюда благодаря минеральным веществам, витаминам и биологически активным соединениям. Но, отмечает Стародубова, сладость фруктов обеспечивают простые сахара — а это значит, что количество калорий уменьшится довольно несущественно.

Кроме того, диетолог посоветовала есть торт уже после основного приёма пищи — как десерт, чтобы уменьшить риск переедания.

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#диетолог
#питание
#сладости
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Расширен список жизненно необходимых лекарств
Перечень жизненно необходимых лекарств расширяется в России с воскресенья cогласно решению правительства РФ
13 августа 2023, 04:12

Фото: iStock/AlexRaths

С воскресенья, 13 августа, в России расширяется список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Вступило в силу соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным ещё в июне.
В обновлённый перечень включили дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов. В частности, для препарата глекапревир+пибрентасвир были добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Это лекарство применяют как противовирусную терапию у детей, имеющих хронический гепатит С.

Новая лекарственная форма – таблетки диспергируемые – добавлена для препарата сапроптерин, который назначается для лечения взрослых и детей, страдающих фенилкетонурией.

Для обезболивающего препарата «Просидол» также добавлена форма подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые плёночной оболочкой. Эта лекарственная форма была разработана в России и зарегистрирована в конце 2022 года.

Напомним, цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулирует государство. Эти препараты используют в больницах по программам госгарантий бесплатной медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП – более 800 медикаментов.
#лекарства
#цены
#правительство
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ВОЗ допустил необходимость массовой вакцинации от переносимых комарами болезней
13 августа 2023, 03:55

Фото: iStock/Aliaksandr_Bukatsich

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположил, что для борьбы с болезнями, переносимыми комарами, может потребоваться массовая вакцинация, поскольку инфицированные насекомые мигрируют в новые страны из-за изменения климата. Об этом сообщил Telegram-канал «Милитарист».
Ранее ООН уже предупредила, что климатическое изменение «ставит под угрозу» европейские страны, которые могут столкнуться с «рекордным числом инфекций», переносимых этими насекомыми.  Речь идет о таких заболеваниях, как лихорадка денге, чикунгунья либо вирус Зика, переносчиками которых являются комары вида Aedes albopictus из Юго-Восточной Азии.

«Если это продолжится, будет больше случаев [заражения] и, возможно, смертей от таких болезней, как лихорадка денге или лихорадка Западного Нила», — констатировала директор  Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон (цитата по ТАСС).

В Северо-Западном федеральном округе РФ уже зафиксированы случаи заражения малярией, а в Сибири и на Дальнем Востоке встречается лихорадка Западного Нила.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что чаще всего укусы комаров вызывают аллергические реакции на слюну и то, что в ней содержится. Но есть и более серьёзные последствия. Например, малярия, которая считается самым известным заболеванием, которое переносят комары.

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#воз
#комары
#болезни
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Врач Царева рассказала о пользе грибов для либидо
12 августа 2023, 15:24

Фото: istockphoto/Olgaorly

Врач-терапевт, специалист по натуропатии и превентивной медицине Ольга Царёва рассказала, что грибы способны положительно влиять на женское и мужское либидо. Лучше всего по мнению эксперта подходят лисички и белые грибы.
В беседе с изданием «Газета.Ru» эксперт пояснила, что лучше всего на повышение либидо влияют такие витамины и минералы, как магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамины С и D. Лидером по уровню содержания этих веществ являются грибы. А среди них Ольга Царева пальму первенства отдала лисичкам. Этот гриб содержит почти весь комплекс витамина группы В, что делает его уникальным. Лисички также богаты микроэлементами и аминокислотами. На втором месте по полезности для либидо находится белый гриб.

Чтобы максимально сохранить полезные свойства всех компонентов, врач советует употреблять грибы свежими после минимальной тепловой обработки. В блюдо полезно будет добавить специи, например, карри, имбирь, красный перец, которые являются отличными афродизиаками и антиоксидантами.

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#грибы
#эксперт
#комплекс
#врач
#витамины
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Подмосковным паллиативным пациентам стало проще оформить заявку на госпитализацию и сестринский уход
11 августа 2023, 22:38

Фото: Минздрав МО

На подмосковном портале паллиативной помощи теперь можно оформить заявки на госпитализацию и сестринский уход. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
На портале появились две новые функции: оформление заявки на госпитализацию и оформление заявки на сестринский уход. Эти нововведения максимально ускорят процесс получения паллиативной помощи, исключая личное посещение врача или его вызов на дом.
 
Благодаря совместной работе Минздрава и Центра развития цифровых технологий Московской области в регионе уже полгода функционирует интернет-портал «Паллиативная помощь».
 
На одном информационном ресурсе собрали всё самое необходимое, что нужно знать паллиативному пациенту, его родственникам и близким. Это адреса медучреждений, оказывающих паллиативную помощь, графики их работы. Портал содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, полезные советы, рекомендации, анонсы мероприятий и многое другое.
 
Помимо этого, в Подмосковье имеется колл-центр по оказанию паллиативной помощи жителям региона. Телефон +7(498)683-83-83.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#онлайн
#паллиативная помощь
#подмосковье
#московская область
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Эксперт Гриценко назвал 10 тысяч шагов ежедневно хорошей активностью
11 августа 2023, 21:58

Фото: istockphoto/artursfoto

Эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов призывает ориентироваться не на количество шагов, а учитывать, в каком темпе они делаются и на какой местности.
Евгений Ачкасов рассказал «Известиям», что у каждого человека индивидуальные резервы здоровья и физические возможности.
 
10 тысяч шагов — хорошая активность, но в городских условиях набрать их сложно. Активность можно компенсировать в домашних условиях, спортом.
 
Важна не только ходьба, но и питание. Необходимо соблюдать энергетический баланс: если питаться вредной пищей, то ходьбой привести вес в норму будет сложно.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщает, что большое количество сахара в рационе может повлиять на образование камней в почках. Чтобы избежать проблем со здоровьем рекомендуется обходиться без добавления сахара. В качестве замены можно использовать фрукты и ягоды, но в ограниченном количестве. Также можно рассмотреть сахарозаменители — стевию, эритрит.

А врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева заявила, что к любым сахаросодержащим продуктам и подсластителям надо относится с осторожностью, поскольку такая пища провоцирует набор веса. По словам специалиста, в рационе лучше отдавать предпочтение натуральным сладким продуктам.

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#здоровье
#диета
#спорт
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В Екатеринбурге врачи спасли 26-летнюю многодетную мать, у которой случился инсульт
11 августа 2023, 20:57

Фото: istockphoto/kieferpix

Инсульт у 26-летней женщины случился спустя месяц после четвёртых родов.
E1.RU, ссылаясь на Свердловскую областную клиническую больницу № 1, пишет, что 3 дня женщина жаловалась на одышку. Когда она усилилась, муж повёз жену в Екатеринбург. В пути у женщины нарушилась речь, ослабели правые рука и нога. Врачи скорой помощи госпитализировали молодую мать в приёмное отделение ЦГКБ № 1.
 
«После родов в венах ног образовались тромбы. С током крови попали в лёгочную артерию и нарушили дыхание. Из-за аномалии в сердце часть тромбов проникли в левые отделы сердца и далее в артерии мозга. В итоге у пациентки одновременно развились два состояния, угрожающих жизни: ишемический инсульт и тромбоэмболия легочной артерии», —рассказал Андрей Алашеев, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ № 1.
Врачи стабилизировали состояние пациентки и доставили её в региональный сосудистый центр, где через проколы удалили тромб. Оказалось, что у молодой матери есть генетически обусловленная склонность к образованию тромбов.

После операции женщина лежала в больнице 3 недели. За это время частично восстановилась речь. Молодая мать смогла говорить короткими фразами, передвигаться по палате, а также самостоятельно позвонила родным. Теперь она отправится на реабилитацию  в центр «РЖД-Медицина».
 
Потом женщину ждёт реабилитация в Клиническом институте мозга. Следующие 2 года она сможет получать лекарства для профилактики инсульта бесплатно.

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#инсульт
#здоровье
#многодетная семья
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Парки 21 муниципалитета приглашают проверить здоровье в эти выходные
11 августа 2023, 20:49

Фото: Минздрав МО

В парках 21 городского округа Подмосковья пройдёт акция по проверке здоровья в парках. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
С начала лета бригады медицинских специалистов каждые выходные работают в парках области. Не посещая поликлинику, жители региона могут пройти диагностику и получить консультацию врача. На сей раз медработники приедут в парки Балашихи, Долгопрудного, Коломны, Пушкина, Солнечногорска и других муниципалитетов. 



 
В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённого обследование. 
 
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

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#минздрав мо
#парк
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Звезда «Милых обманщиц» Питерс набрала 30 кг из-за серьёзной болезни
11 августа 2023, 20:24

Фото:istockphoto/ibreakstock

27-летняя американская актриса Саша Питерс в подкасте актёра Тейлора Лотнера и его жены Тейлор Доум Лотнер The Squeeze поделилась, что в 17 лет набрала 30 кг из-за поликистоза яичников.
Саша Питерс рассказала, что всегда страдала от нерегулярного менструального цикла, но гинекологи твердили, что это пройдёт.

«Когда мне было 15-16 лет, я заметила, что мой обмен веществ изменился. В 17 я набрала 30 кг за год без причин, безо всякого объяснения», —вспомнила актриса.
Эндокринолог поставила диагноз — синдром поликистозных яичников.

«Это гормональный дисбаланс, гормональное заболевание, тестостерон или эстроген зашкаливают, витамин D падает, и симптомы его действительно видны. У каждой женщины симптомы разные: это могут быть месячные, странное оволосение, проблемы с пищеварением, много кист в яичниках, набор веса», — рассказала Питерс.
Актриса сожалеет, что порой женщины не знают о наличии у них синдрома поликистозных яичников и страдают от последствий не диагностированного состояния.

Ранее дерматолог Екатерина Анчикова рассказала, что высыпания на лице могут говорить о синдроме поликистоза яичников, гипотиреозе и новообразованиях в органах эндокринной системы, об интоксикации и заболевании печени, о несбалансированном питании и дефиците витаминов и минералов, беременности, пубертате, менопаузе, гиперкератозе, проблемах с ЖКТ, ОРЗ, об аллергиях и других недугах. 

Врач добавила, что высыпания появляются и на фоне УФ-облучения или неправильного ухода за кожей. Врач подчеркнула, что если человека беспокоят данные явления, то ему лучше обратиться за консультацией к специалисту и не заниматься самолечением.

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#здоровье
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Подмосковье ищет медработников