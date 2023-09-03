Вице-спикер ГД Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для россиян, которая встроена в систему обязательного медицинского страхования, передает РИА Новости.
Чернышов подчеркнул, что остальным гражданам будет предоставлять скидка, размер которой зависит от права на льготы или группы препарата. Он добавил, что на данный момент право на получение бесплатных лекарств в стране имеют федеральные и региональные льготники.
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