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Волоколамским долголетам рассказали, как распознать сахарный диабет

14 ноября 2023, 17:28
Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Как распознать сахарный диабет и какие есть меры профилактики рассказали долголетам из Волоколамска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В рамках дня эндокринолога и всемирного дня борьбы с сахарным диабетом для участников «Активное Долголетие» врач-эндокринолог Волоколамской ЦРБ Александр Кузнецов провёл лекцию на тему «Сахарный диабет. Профилактика. Лечение».

Участникам мероприятия рассказали о причинах появления сахарного диабета, способах его лечения и профилактике заболевания.


«Такие встречи полезны для волоколамцев, особенно для представителей старшего поколения. Встречи с врачами планируем проводить на постоянной основе», —отметила и.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова.

Стоит отметить, в завершении лекции специалист ответил на вопросы, которые интересуют пенсионеров и провел индивидуальные консультации.

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#сахарный диабет
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Нарколог Сараев назвал главную опасность вина из грибов для похудения
14 ноября 2023, 16:15

Фото: IStock/IL21

В России изобрели винный напиток на основе грибов, который способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу. Об этом рассказали в Российском биотехнологическом университете (РОСБИОТЕХ).
Кандидат медицинских наук, психотерапевт и нарколог Марат Сараев отметил, что алкоголь сам по себе может давать повышение энергии и работоспособности, однако впоследствии за это приходится платить своим здоровьем.  Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«В этом и есть главная уловка алкоголя, — он вызывает желание употреблять его снова и снова, поэтому люди и становятся зависимыми. Но эта уловка краткосрочная, в дальнейшем человеку приходится платить за эти ощущения плохим самочувствием, сопутствующими заболеваниями, нарушениями в работе системы органов. В данном случае большое значение имеет не столько алкоголь, сколько ингредиенты в его составе, которые усиливают воздействие этанола», — отметил специалист.
Марат Сараев подчеркнул, что воздействие некоторых грибов в сочетании с алкоголем ещё не изучено. Однако, если эти грибы вызывают хоть какой-нибудь галлюциногенный эффект, это может быть опасно для организма.
Подобные новости в информационном поле могут быть специальным «вбросом», уверен эксперт. Так специалисты изучают рынок для нового или планируемого продукта.
«Тут необходимо предоставить по алгоритму, который существует в науке, с клиническими исследованиями, с доказательной базой очень много информации. Если же у нас пока нет доказательной базы в открытом доступе, значит, это ещё не произошло и люди оценивают просто коммерческие данные, будет ли это в дальнейшем востребовано. На мой взгляд, это всё часть какого-то бизнес-плана», — заключил Сараев.
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#грибы
#алкоголь
#нарколог
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Кардиолог назвал самые вредные для сердца продукты
Кардиолог Конев: Для сердца наиболее вредны соленые, кислые и моченые продукты
14 ноября 2023, 15:14

Фото: istock / Zay Nyi Nyi

Определенные продукты могут быть опасны для правильной работы сердца.
Кардиолог Юрий Конев в беседе с NEWS.ru рассказал, что сердцу вредят соленые, кислые, моченые продукты, а также продукты с большим содержание холестерина. Из-за таких продуктов страдают почки, ответственные за выработку гормонов, которые регулируют артериальное давление. 

«Чрезмерное употребление избыточной соли неблаготворно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний. Остается актуальной проблема избыточного холестерина — жирное мясо, жирные молочные продукты.», — отметил Конев.
В дополнение к этому, Конев напомнил о вреде алкоголя, фастфуда и газированных напитков для сердечно-сосудистой системы. Врач также призвал людей есть меньше сладостей, подчеркивая их негативное влияние на сердце.

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#продукты
#сердце
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#опасность
#еда
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Нутрициолог Тиханычева: Чай тулси эффективен от бессонницы
14 ноября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/artoleshko

Нутрициолог Жанна Тиханычева заявила, что одним из наиболее эффективных средств для борьбы с бессонницей является чай тулси.
«Чай тулси показан при проблемах со сном, так как обладает лёгким расслабляющим и седативным действием. Он благотворно влияет на работу нервной системы. Помогает быстрее заснуть и увеличивает продолжительность глубоких фаз сна», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Тиханычева.

Кроме этого, чай способен замедлять процессы старения, нормализует метаболизм, улучшает деятельность ЖКТ и даже поднимает настроение.

До этого россиянам раскрыли, как вдохнуть новую жизнь в старый добрый рецепт мимозы. Как пишет utro.ru, для обновления блюда подавать его можно не целиком, а сразу порционно.

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#продукты
#врач
#чай
#блюда
#здоровье
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Врач Демьяновская рассказала, в чём опасность прикусывания щек и губ изнутри
Врач Демьяновская: привычка кусать щеки и губы провоцирует онкологию
14 ноября 2023, 14:17

Фото: istockphoto/Dima Berlin

Опасность покусывания щек и губ заключается в том, что на слизистой оболочке полости рта появляются повреждения, которые могут долго не заживать.
Именно они могут стать входными воротами для вирусов и бактерий, который выступают возбудителями инфекционных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, невролог Екатерина Демьяновская. 

«Непроизвольное покусывание губ и щек относится к патомимиям — навязчивым расстройствам, при которых человек сам себе наносит повреждения. К таким проявлениям можно отнести выдергивание волос, царапание и щипание кожи, выдавливание прыщей. Первые симптомы могут появиться в любом возрасте, но чаще всего они возникают у подростков 11–15 лет», — рассказала Екатерина Демьяновская. 
Причины такого поведения пока до конца не изучены. Некоторые исследователи предполагают, что тягу кусать щеки и губы связана с эмоциональным стрессом, попыткой снять напряжение во время приступа гнева или ревности. Но существуют примеры, когда люди наносят самоповреждения, находясь в спокойном состоянии. В данных случаях это относится к стереотипиям, например в рамках экстрапирамидных расстройств.

При этом инфекции — это только малая часть проблем. Частая и продолжительная травматизация слизистых оболочек провоцирует предраковые заболевания, например, лейкоплакию и даже рак.

Лейкоплакия полости рта —заболевание, при котором на внутренней поверхности щек и губ, на языке, деснах и небе появляются белые утолщения, которые состоят из ороговевшего эпителия (верхнего слоя кожи). Из-за постоянных травм живые клетки эпителия преобразуются в плотные роговые чешуйки. Со временем данные чешуйки образуют бляшки. Они  грубеют и затвердевают и имеют склонность к злокачественному перерождению. Статистика говорит, что примерно у 17% людей с лейкоплакией развивается плоскоклеточный рак полости рта.

«Игнорировать такую привычку не стоит. Для начала можно обратиться к стоматологу: возможно, постоянное прикусывание щек и губ связано с неправильным прикусом или хроническими инфекциями в полости рта. Прийти на консультацию к неврологу или психиатру. Врач сможет понять, есть ли у человека какие-либо неврологические или психические расстройства, и разработает план лечения», —сказала в заключении Екатерина Демьяновская.
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Врач Мясников рассказал, как превратить вредные продукты в полезные
Мясников рекомендует оставлять на ночь макароны в холодильнике, а потом есть
14 ноября 2023, 13:44

Фото: istockphoto/PosiNote

Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендует оставлять на ночь в холодильнике вареные рис и макароны.
Таким образом продукты перестанут быть вредными. Об этом Мясников сообщил в своём Telegram-канале.

Александр Мясников напомнил, что часто советует зрителям избегать белый рис и белые макароны из-за содержания быстрых углеводов, которые ведут к развитию резистентности к инсулину. При этом вареные рис и макароны, которые оставили на ночь в холодильнике, превращаются в полезные продукты. 

«Крахмал, в большом количестве содержащийся в этих продуктах, превращается в итоге этих манипуляций в его полезный для здоровья вариант — «резистентный крахмал». Он уже не расщепляется столь быстро, переваривается значительно медленнее, не вызывает резкого подскока сахара крови. Долго остается в кишечнике, что очень нравится нашему микробиому!» — рассказал Александр Мясников. 
При этом, если утром разогреть макароны и рис, резистентный крахмал не растеряет свои полезные свойства.

Врач ранее слышал об этом приёме, но никогда не воспринимал его всерьёз. А в последнее время появились статьи уважаемых диетологов, которые подтвердили этот факт.

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РИА: У шестерых депутатов Госдумы обнаружили коронавирус
14 ноября 2023, 13:09

Фото: iStock/Lisa Nentwich

У шести депутатов Государственной думы обнаружили коронавирус, об этом сообщил источник «РИА Новости».
«Тестирование в стенах Думы сейчас проходит каждую неделю по понедельникам. На данный момент оно проходило дважды – вчера и на прошлой неделе. Результаты вчерашнего тестирования действительно такие: у шести депутатов выявлен коронавирус», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства. 

При этом, только вчера столичный Департамент здравоохранения сообщил, что эпидемиологическая обстановка в городе не выходит щза рамки допустимых значений. Количество заболевших ОРВИ, COVID-19 и пневмонией остается в пределах нормы.

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#депутаты
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Эндокринолог Абакарова рассказала, что сахарный диабет может привести к осложнениям
14 ноября 2023, 12:19

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врач-эндокринолог Можайской больницы Зульфия Абакарова рассказывает, что диабет без соответствующего лечения может привести к таким осложнениям, как слепота, ампутация конечности, почечная недостаточность, инфаркт и инсульт. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Сахарный диабет - особое хроническое заболевание, которое напрямую связано с нарушениями работы эндокринной системы. 

«Опасностью диабета является тот факт, что поначалу болезнь никак не проявляет себя и человек чувствует себя плохо далеко не сразу.  <…>Полностью вылечить сахарный диабет нельзя, однако его можно контролировать, чтобы жить полноценной жизнью. Если своевременно узнать о риске возникновения болезни, то можно попытаться ее предотвратить. Во многих случаях изменение образа жизни могло бы остановить или затормозить развитие сахарного диабета второго типа», — отметила врач.

По словам специалиста для профилактики сахарного диабета следует поддерживать здоровый вес тела, правильно питаться и вести активный образ жизни. Также следует максимально отказаться от употребления сахара и продуктов с большим содержанием жиров.

Стоит отметить, что в группе риска заболевания находятся люди, у которых ближние кровные родственники страдают диабетом. Врач рекомендует раз в год проверять уровень сахара натощак.

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#сахарный диабет
#заболевания
#люди
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В Подольске врачи удалили мужчине опухоль брюшной полости
14 ноября 2023, 10:56

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подольские врачи удалили 56-летнему мужчине опухоль брюшной полости. Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

56-летний пациент в экстренном порядке поступил в подольскую больницу с жалобами на боль в верхней части брюшной полости. Входе обследования врачи выявили опухоль весом около 4 килограмм.


Также у мужчины выявили высокую кишечную непроходимость. Врачи незамедлительно провели операцию.

«Операция была сложна тем, что рядом с новообразованием находились крупные сосуды, повреждение которых могло окончиться смертью пациента. Крупная, пронизанная сосудами опухоль, как бы раздвигала окружающие ткани и органы. В ходе операции мы удалили крупное образование размером до 20 см в диаметре и весом около 4 кг. Опухоль была удалена практически бескровно», -  отметил заведующий отделением Тимур Ибрагимов.

Операция длилась 2,5 часа. Кроме этого, врачам также пришлось постоянно наблюдать за пациентом, чтобы привести его в стабильное состояние.

Стоит отметить, что на восьмой день после операции специалисты стабилизировали мужчину  и после выписали его домой.

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1,7 млн телемедицинских консультаций провели в Московской области
14 ноября 2023, 10:39

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Сначала года в Подмосковье врачи провели более 1,7 млн телемедицинских консультаций. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Телемедицинские консультации были созданы для удобства жителей Подмосковья, чтобы облегчить повторные приемы у врачей.


«<…>На сегодняшний день, благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети», –  отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что записаться на такую консультацию со специалистом можно через портал «Здравоохранение» и по телефону 122.

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