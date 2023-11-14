Волоколамским долголетам рассказали, как распознать сахарный диабет

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Участникам мероприятия рассказали о причинах появления сахарного диабета, способах его лечения и профилактике заболевания.
«Такие встречи полезны для волоколамцев, особенно для представителей старшего поколения. Встречи с врачами планируем проводить на постоянной основе», —отметила и.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова.
Стоит отметить, в завершении лекции специалист ответил на вопросы, которые интересуют пенсионеров и провел индивидуальные консультации.
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