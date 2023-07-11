Воробьёв и Щёголев познакомились с работой Дубненского роддома после масштабного капремонта

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хотели поблагодарить вас за работу. Самое главное, что здесь нравится пациентам. Зданию 45 лет, и последние 20 лет здесь не было капремонта. Замене подлежало буквально всё – двери, полы, окна, электрика и коммуникации. Мы утеплили фасад, оснастили роддом самым современным оборудованием. Это и новые кровати-трансформеры, и аппараты искусственной вентиляции легких, и наркозные аппараты, и мониторы, чтобы отслеживать состояние плода», – сказал Воробьёв.Капремонт в здании начался в сентябре 2020 года в рамках региональной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья». В роддоме также появилось новое оборудование: аппараты ИВЛ для новорождённых, реанимационные столы для младенцев и операционные столы, светильники, дефибрилляторы. Закуплена медицинская мебель, оборудована новая выписная комната.
«Радует, что родильные дома, которые строятся или реконструируются, – это очень современные медучреждения. Конечно, самое главное – кадры, которые будут в них работать. Мы знаем, что Московская область уделяет этому большое внимание. Но дефицит квалифицированных медицинских специалистов у нас остаётся. Поэтому наряду с техникой, зданиями, очень важно готовить врачей, чтобы у будущих мам была уверенность, что они попадают в хорошие руки, и их дети родятся в лучших условиях», – отметил Щёголев.
Дубненский роддом носит звание Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребёнку». Более 15 лет назад там была реализована практика партнёрских родов.
«Наш роддом пользуется большой популярностью уже много лет, особенно на севере Подмосковья. Сейчас всё обновилось – интерьер, оборудование. Но основу составляют наши доктора, акушерки, медсёстры. Все они высококвалифицированные и, самое главное, любящие свое дело люди», – рассказала заместитель главврача по родовспоможению Светлана Яхина.Воробьёв и Щёголев поздравили с рождением третьего ребёнка семью Горбачёвых. Мальчика, как и старших детей, мама Елена рожала в Дубненском роддоме.
«Здесь стало гораздо комфортнее, удобнее. Но в первую очередь роддом – это врачи. Хотелось бы выразить им огромную благодарность за заботу, за тёплое отношение. Здесь я наблюдалась в женской консультации у своего доктора и пришла к ней же рожать. То есть и беременность, и роды ведёт один врач, это очень удобно. Мы можем сами выбрать специалиста и с ним пройти весь путь от постановки на учёт до появления малыша», – поделилась женщина.Медучреждение рассчитано на 54 места. Помимо роженицы, в боксе может находиться член семьи – для этого есть дополнительное кресло-кровать.
С момента открытия после капремонта в роддоме на свет появились уже 456 малышей, в том числе шесть двоен.
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