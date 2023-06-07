Воробьёв назвал срок открытия первого в Подмосковье областного детского госпиталя

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор поставил задачу найти для госпиталя команду врачей
Детская медицина – один из самых чувствительных вопросов для Подмосковья. Для его решения в Красногорске строят современный детский госпиталь. Он начнёт принимать пациентов в первой половине будущего года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям.
Ранее губернатор сообщил, что в Подмосковье действует целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров.
«Стройка идет полным ходом. Всё, что касается формы, мы сделаем, я уверен, безупречно, даже оборудование. Самый сложный вопрос, – это, конечно, врачи. Наша задача – за это время найти команду врачей, которая сделает этот центр флагманом детского здравоохранения», – поставил задачу Воробьёв.
Лора Луганская