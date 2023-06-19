Воробьёв объяснил необходимость поддержки создания крупного медцентра в Балашихе на федеральном уровне

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он призвал проанализировать все нюансы проекта
Проект строительства большого медицинского центра в Балашихе должен быть окончательно поддержан на федеральном уровне. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Ранее Воробьёв заявил, что в системе здравоохранения Подмосковья работают 113 тыс человек, и к следующему году необходимо заметно сократить дефицит врачей в регионе.
«Большой проект, который мы обсуждаем, – строительство большого, современного медицинского центра на востоке области, в Балашихе. Это потребует от нас дополнительных усилий от строительного, финансового блоков и для отраслевиков, которые сопровождают эти проекты. Важно изучить и проанализировать все нюансы проекта, чтобы он был окончательно поддержан на федеральном уровне, и мы могли приступить к строительству», – сказал губернатор во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Лора Луганская