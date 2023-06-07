Воробьёв объявил о строительстве в Балашихе крупного госпиталя за 50 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Предложение губернатора поддержал президент России
В Балашихе планируют построить крупный областной медицинский центр. Это предложение поддержал президент России Владимир Путин, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям.
Он добавил, что задача властей Подмосковья – войти в партнёрство с федеральным центром, чтобы весь так называемый «восточный куст» мог получать федеральную помощь.
Ранее Воробьёв сообщил, что строящийся в Красногорске областной детский госпиталь начнёт принимать пациентов в первой половине будущего года.
«Буквально на днях, 1 июня, я имел возможность доложить об этом нашему президенту и ещё раз обратиться за поддержкой. Я нашёл понимание в строительстве большого центра, госпиталя, в Балашихе. Этот центр будет стоить около 50 млрд рублей», – поделился планами глава региона.
Ранее Воробьёв сообщил, что строящийся в Красногорске областной детский госпиталь начнёт принимать пациентов в первой половине будущего года.
Лора Луганская