Воробьёв познакомился с работой новой поликлиники в Домодедове на 400 посещений в смену

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как работает новая поликлиника в домодедовском микрорайоне «Южный». Она открылась в декабре.
В микрорайоне расположено около 50 многоквартирных домов, где проживают более 30 тыс человек. Раньше там не было своего медучреждения, и жителям приходилось ездить почти на 10 км – в соседний микрорайон «Авиационный».
Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену. Пятиэтажное здание имеет отдельные входы для взрослых, детей и посетительниц женской консультации.
Пациенты во время общения с Воробьёвым отметили, что с открытием поликлиники им не нужно везти детей в соседний микрорайон или в центр Домодедова: до врача можно дойти пешком, а заодно и самим получить медуслуги рядом с домом.
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«Тема здравоохранения очень актуальная. Наша задача – обеспечивать заметные трансформации в этой сфере. Ключевое – это врачи. Эту поликлинику мы построили по госпрограмме модернизации первичного звена. А это означает комфорт, удобство для пациентов, и самое главное – эффективность лечения. Для этого нужно и современное оборудование, и хорошие врачи. В поликлинике установили два рентгена, флюорограф и маммограф. Помимо участковых врачей-терапевтов и педиатров, здесь есть хирург, ЛОР, эндокринолог, гастроэнтеролог и онколог. Подбор кадров продолжается», – отметил Воробьёв во время общения с медиками.
«Это большая поликлиника с женской консультацией и подстанцией скорой помощи. Она рассчитана на 45 тыс жителей. С понедельника у нас начали работать невролог и кардиолог. По терапии и первичной помощи мы укомплектованы на 100%. Ищем аллерголога, – то одна из самых дефицитных специальностей в нашем округе», – поделился проблемой главврач Домодедовской центральной городской больницы, в структуру которой входит поликлиника, Андрей Осипов.В поликлинике работают кабинеты неотложной помощи, профосмотра, функциональной диагностики, забора крови, процедурный и прививочный кабинеты. Действует клинико-диагностическая лаборатория.
Пациенты во время общения с Воробьёвым отметили, что с открытием поликлиники им не нужно везти детей в соседний микрорайон или в центр Домодедова: до врача можно дойти пешком, а заодно и самим получить медуслуги рядом с домом.
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Лора Луганская