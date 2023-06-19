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Воробьёв призвал к следующему году заметно сократить дефицит врачей в Подмосковье

19 июня 2023, 12:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас в системе здравоохранения области заняты 113 тыс человек
В системе здравоохранения Подмосковья работают 113 тыс человек. К следующему году необходимо заметно сократить дефицит врачей в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«18 июля свой профессиональный праздник отмечали наши работники здравоохранения. – врачи, медбратья, медсёстры, фельдшеры. Хочу поздравить все наших коллег в белых халатах. 113 тыс человек работают в нашей системе здравоохранения, и мы прекрасно понимаем, насколько важна модернизация качества здравоохранения. Дефицит по врачам необходимо к следующему году заметно сократить. Это возможно, когда работает вся команда. Когда на помощь главным врачам и Минздраву приходят главы муниципалитетов, создавая все условия для работы медиков, мы видим заметную динамику», – сказал глава региона в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что, подводя итоги ПМЭФ-2023, Воробьёв поставил задачу создать в Подмосковье условия для развития малого и среднего бизнеса.


#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#здравоохранение
#врачи
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Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве в конце недели
05 июля 2023, 14:02

Фото: iStock/Germanovich

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в конце недели в Москве ожидаются дожди, грозы и температура воздуха до плюс 29 градусов, передает РИА Новости.
Позднякова добавила, что  в пятницу и субботу может выпасти до трети месячной нормы осадков. 

«При грозе порывы ветра будут достигать 12–17  метров в секунду. На температурный режим осадки не повлияют», — рассказала синоптик.

Позднякова также отметила, что из-за повышенной влажности и высокой температуры воздуха с пятницы погода будет ощущаться дискомфортной из-за низкого содержания кислорода.

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#погода
#дождь
#синоптик
#Москва
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США окажет «помощь» полиции Украины в «расследовании военных преступлений»
05 июля 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Yaraslau Mikheyeu

Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков намерено выделить до $5 млн на помощь украинским правоохранительным органам в «расследовании военных преступлений».
«В дополнение к обучению международному гуманитарному праву и передовым практикам проведения расследований программа должна включать обеспечение непосредственной технической поддержки для украинских должностных лиц в расследовании конкретных военных преступлений», — приводит RT текст соответствующего документа.

При этом, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин призвала Конгресс США остановить финансирование «нацистской армии Украины».

«Просто остановитесь. Вы проголосовали за отправку $113 млрд нацистской армии Украины», — приводят argumenti.ru слова Марджори Тейлор Грин.

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#США
#Украина
#расследование
#полиция
#финансирование
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В Санкт-Петербурге мощный пожар в промзоне на Салова
05 июля 2023, 13:55

Фото: iStock/sarawutk

В Петербурге произошло возгорание на улице Салова, полыхает ангар с покрышками.
Клубы черного дыма наблюдают в центре города, сообщает телеграмм-канал Readovka.

Очевидцы сообщают, что возгорание произошло в ангаре с автомобильными покрышками. В настоящее время информации о пострадавших нет. На место инцидента прибыли экстренные службы. 

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#пожар
#Санкт-Петербург
#промзона
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«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в России выросли в несколько раз
05 июля 2023, 13:50

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза.
По итогам июня продажи новых легковушек в России выросли до 82,4 тысяч штук, что в 2,5 раза больше, чем результат 2022 года.
 
30% от проданных в июне автомобилей приходится на отечественные Lada ― 23,7 тыс. машин. На втором месте китайский Chery (более 10 тыс.), на третьем ― Haval (более 8 тыс.), на четвертом расположился Geely (почти 7 тыс.). Топ-5 замкнул Changan (более 3 тыс.).
 
Самой популярной моделью в июне стала Lada Granta, за ней следует Haval Jolion. Тройку замыкает Chery Tiggo 7 Pro Max.
 
Всего в первом полугодии нынешнего года в России продано 401,6 тысяч  новых легковых автомобилей. Что на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Эксперты считают, что российский авторынок новых легковушек «уже вышел «в плюс».

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#автомобили
#машина
#Россия
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Врач Маскин: После укуса клеща может появиться аллергия на красное мясо
05 июля 2023, 13:48

Фото: istockphoto.com/karandaev

Врач Максим Маскин заявил, что укус клеща может вызвать аллергическую реакцию на продукты животного происхождения, в частности на красное мясо.
«Это не миф, такое явление действительно существует. Оно называется синдром альфа-гал, или аллергия на красное мясо. Заболевание пока довольно редкое, но случаи зафиксированы по всему миру, в том числе в России. Среди пациентов есть люди разных полов и возрастов, дети», — пояснил в беседе с RT Маскин.

При аллергической реакции у человека могут наблюдаться такие симптомы, как крапивница, отёк горла или языка, боль в животе и тошнота, в тяжёлых случаях — анафилаксия.

Кроме этого, возможны реакции на мясо птицы, яйца, молочные продукты, блюда с желатином.

Эксперт подчеркнул, что при любых проявлениях аллергической реакции следует немедленно обращаться к врачу.

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#клещ
#аллергия
#врач
#здоровье
#мясо
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МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС
05 июля 2023, 13:43

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС.
Он отметил, что в ходе проверок, которые были проведены на станции за последнее время, каких-либо признаков минирования обнаружено не было. Об этом сообщает телеграмм-канал «Раньше всех. Ну почти». 

Информацию о якобы готовящейся диверсии на Запорожской АЭС, обсуждают украинские власти. Россия считает подобные заявления провокацией и не исключает подрыва станции Киевом. 

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#МАГАТЭ
#Украина
#ЗАЭС
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Психолог Хорс рассказал, как не столкнуться с профессиональным выгоранием
05 июля 2023, 13:40

Фото: iStock/grinvalds

Ежегодно 5 июля отмечается Международный день трудоголика. Психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс рассказал, как россиянам не столкнуться с профессиональным выгоранием.
По мнению Михаила Хорса, россиян необходимо учить не перерабатывать, а работать больше, чем раньше. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».

«Россияне и так не перерабатывают. Если посчитать количество выходных и праздничных дней, то средняя треть года у нас это отдых», — заявил Хорс.

Он отметил, что профессиональное выгорание — это состояние человека, в котором он испытывает негативные эмоции во время работы. С этим состоянием сталкиваются те люди, которые работают через силу.

«А человек, который пашет себе в удовольствие, никогда с эмоциональным выгоранием не столкнется», — рассказал специалист.

По мнению психолога, люди считают, что устают из-за каких-то событий, обстоятельств этой работы, конфликта в коллективе, взаимоотношений с начальником, задержки зарплаты, однако это позиция эмоциональной жертвы.

«На самом деле, это происходит не потому, что эти люди переживают и выгорают, эмоциональное выгорание — это эмоциональная усталость из-за длительных хронических и сильных отрицательных эмоций стресса. Люди выгорают из-за своей неготовности к этим событиям и из-за своего мнения, что эти события плохие, неправильные и должно быть по-другому. И вот если человек эту корону высшего судьи снимает и заранее готовится к тому, что жизнь пойдет не так, как он хочет, то, привыкнув к такой концепции, к такому взгляду на жизнь он становится более к готовым к тому, что что-то в этой жизни не так, как он хочет», — считает Хорс.

Психолог отмечает, что такая готовность человека создает ему большую эмоциональную устойчивость, благодаря которой у человека остается больше сил, чтобы эту жизнь менять в ту сторону, в которую он хочет.

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#трудоголизм
#профессиональное выгорание
#психолог
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Песков: СКР даны поручения по расследованию нападения на Милашину и Немова
05 июля 2023, 13:32

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СКР даны необходимые поручения после нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова, работа в этом направлении идет.
Он также призвал ждать и заверил, что необходимые действия по расследованию преступления проводятся.

Накануне сообщалось, что неустановленные лица жестоко избили журналистку Милашину и адвоката Немова, которые направлялись в суд для участия в процессе оглашения приговора супруге экс-судьи Верховного суда. Пострадавшие получили травмы и были госпитализированы. Об инциденте было доложено президенту России Владимиру Путину. 

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#Песков
#Милашина
#избиение
#СКР
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Депутат Савченко объяснил, что вернёт доверие россиян к пенсионным накоплениям
05 июля 2023, 13:31

Фото: istockphoto.com/Konstantin Aksenov

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что помочь вернуть россиянам доверию к пенсионным накоплениям помогут слаженная, чёткая и эффективная работа государства и соответствующих ведомств в сфере финансов и сбережений, а также государственный контроль за сохранностью и своевременными выплатами гарантированных средств граждан.
«И самое главное – время, тот ключевой фактор, который может исправить и поставить всё на своё место. Есть граждане, которые доверяют государству. Должно пройти время, и у государства не должно быть никаких «косяков» или громких скандальных событий. И лишь при таких условиях пенсионные деньги – это гарантия безопасности государства. Вот они три составляющие: время, эффективность и гарантии», – пояснил в беседе с RuNews24.ru Савченко.

До этого Государственная Дума приняла законопроект о двукратном увеличении размера страхового покрытия для пенсионных накоплений граждан, у которых накопительные средства размещены в негосударственных пенсионных фондах.

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#сбережения
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