Воробьёв призвал к следующему году заметно сократить дефицит врачей в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас в системе здравоохранения области заняты 113 тыс человек
В системе здравоохранения Подмосковья работают 113 тыс человек. К следующему году необходимо заметно сократить дефицит врачей в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, подводя итоги ПМЭФ-2023, Воробьёв поставил задачу создать в Подмосковье условия для развития малого и среднего бизнеса.
«18 июля свой профессиональный праздник отмечали наши работники здравоохранения. – врачи, медбратья, медсёстры, фельдшеры. Хочу поздравить все наших коллег в белых халатах. 113 тыс человек работают в нашей системе здравоохранения, и мы прекрасно понимаем, насколько важна модернизация качества здравоохранения. Дефицит по врачам необходимо к следующему году заметно сократить. Это возможно, когда работает вся команда. Когда на помощь главным врачам и Минздраву приходят главы муниципалитетов, создавая все условия для работы медиков, мы видим заметную динамику», – сказал глава региона в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.
Лора Луганская