Воробьёв проверил отремонтированную по новому стандарту детскую поликлинику в Ивантеевке

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Ремонт был проведён по региональному стандарту. Поликлиника оснащена необходимым оборудованием. В прошлом году здесь был установлен новый рентген-аппарат. Прием ведут врачи-педиатры, детский хирург, офтальмолог, невролог, отоларинголог, травматолог-ортопед и другие специалисты», – сказал Воробьёв.
Поликлиника приведена к региональному стандарту. Он предусматривает организацию открытой регистратуры с электронной медицинской картой, электронное табло с расписание врачей, колл-центр для вызовов специалистов на дом. Оборудованы комнаты матери и ребёнка, игровая зона, два сестринских поста, система навигации имеется на каждом этаже. Медучреждение вошло в региональный проект «Поликлиника перезагрузка», который позволит создать ещё более комфортные условия для пациентов.
«Сегодня мы пришли с ребёнком в поликлинику. Очень понравился ремонт – хороший, качественный. Всё чисто, красиво, уютно, новая мебель, картинки на стенах. Отдельное спасибо за колясочную, потому что раньше ставили коляску на улице, а теперь она под крышей», – отметила местная жительница Ирина Тарасенко.На встрече с губернатором жители подняли тему капремонта взрослой поликлиники в Ивантеевке. Воробьёв заверил, что она включена в программу на следующий год.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 10 тыс жителей Ивантеевки получили возможность отдыхать рядом с домом.