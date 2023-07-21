Воробьёв: работников подмосковной скорой застрахуют и снабдят тревожной кнопкой

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все работники подмосковной скорой помощи будут застрахованы, а на некоторые выезды смогут вызывать полицию. О планируемых новшествах объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как работает новая поликлиника в домодедовском микрорайоне «Южный», открытая в декабре.
«Мы приняли решение, что все они будут застрахованы. И второе – у них будет возможность вызова полиции на некоторые выезды, потому что случаются разные ситуации. Наша задача – уже в этом году сделать на планшет тревожную кнопку», – поделился планами глава региона.Пост скорой медицинской помощи открылся на территории поликлиники 1 июня. Там работают пять бригад – врачебная и четыре фельдшерские.
«Все они полностью укомплектованы. Время оказания экстренной помощи у нас сократилось: доезжаем до пациента не более чем за 15 минут. В 2021-м по губернаторской программе мы получили девять машин скорой помощи, в прошлом году – пять, а в январе этого года – ещё одну», – рассказала заведующая 11-м региональным объединением ГБУЗ МО «МОССМП», курирующая домодедовскую подстанцию скорой помощи, Людмила Харченко.В 2023 году в Подмосковье запланировано открытие 24 объектов здравоохранения, в том числе 12 поликлиник и четырёх подстанций скорой помощи. Кроме того, в Подмосковье ежегодно закупается порядка 5 тыс единиц необходимого оборудования.
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