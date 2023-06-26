Воробьёв: строительство детской областной больницы идёт с опережением графика на год

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Идём с опережением графика – почти на год. Это очень серьёзная работа. Здесь будет большое приёмное отделение, первичное звено и всё, что касается высокотехнологичных видов оказания медицинской помощи – 28 направлений по всем самым востребованным профилям. Именно поэтому наша задача – найти сюда уникальных врачей, чем мы и занимаемся. Начинаем формировать команду. Будем помогать, создавать условия. Думаю, все получится», – сказала глава региона.
«Мы сделаем удобную транспортную схему и самое главное – предусмотрим необходимое количество парковок. И врачи, и средний медицинский персонал, и те, кто будут приезжать сюда, должны иметь возможность добраться и на автобусном маршруте, и, конечно, удобно припарковать автомобиль», – добавил Воробьёв.Камень в основание больницы в 2021 году заложили губернатор Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова и прославленный хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Проект строительства был поддержан президентом.
Больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье. Ежегодно по ОМС помощь в ней смогут получать более 15 тыс детей из Подмосковья и других регионов.
Ранее губернатор Воробьёв назвал срок открытия первого в Подмосковье областного детского госпиталя.