Воробьёв: в подмосковных медорганизациях за полгода обновили 38 единиц тяжёлого оборудования

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Медорганизации Московской области с начала года приняли 38 единиц нового тяжёлого медицинского оборудования. В регионе продолжается оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы оснащаем наши медучреждения современным, высокотехнологичным оборудованием, в том числе, заменяем аналоговое на цифровое. С начала года в наши больницы поступило 38 единиц тяжёлого медоборудования. Новые рентгены, КТ, МРТ, маммографы, ангиографы и флюорографы появились в Дубне, Коломне, Клину, Подольске, Жуковском, Люберецах, Рузе и в других городских округах», – сказал губернатор.Одна из ключевых задач – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь всем жителям Подмосковья.
«Основной запрос, который мы слышим от людей – первичное звено. Продолжаем строить и капитально ремонтировать поликлиники, научились быстро возводить ФАПы в селе. В марте введём в строй долгожданную детскую областную больницу в Красногорске. Ведём серьезную работу по привлечению узких специалистов», – рассказал Воробьёв.Новое оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.
Так, в Клинской областной больнице появились два новых цифровых отечественных рентгеновских аппарата. Они позволяют получать изображения высокого качества при низкой лучевой нагрузке, а результаты отображаются в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг.
В поликлинике на ул. Карла Маркса в Дубне установили магнитно-резонансный томограф, позволяющий проводить до 18 исследований ежедневно. Аппарат диагностирует многие заболевания, включая изменения в центральной нервной системе, воспаления, аутоиммунные патологии, злокачественные новообразования на ранней стадии. А в поликлинике №1 на ул. 9 мая появился новый цифровой рентген. На нём можно проводить 50 исследований в день.
Современная ангиографическая система нового поколения стоимостью более 90 млн рублей поступила в Люберецкую областную больницу. Она помогает в диагностике и позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Установка позволит ежегодно делать 2,5 тыс диагностических исследований и операций.
В Коломенской больнице установили новый аппарат компьютерной томографии. Теперь врачи могут выявить различные заболевания, в том числе онкологические, на ранней стадии. Такие же аппараты начали работать в Пушкинской, Подольской и Электростальской больницах.
Всего с начала года в подмосковные медицинские организации поставлено 24 рентгеновских аппарата, пять КТ, четыре ангиографа, три маммографа, МРТ и флюорограф.
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Лора Луганская