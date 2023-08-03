Воробьёв: более 160 медработников получат в этом году жилищные сертификаты

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
«Мы продолжаем привлекать в регион медиков и поддерживаем тех, кто работает в Подмосковье. Для этого у нас есть ряд программ – «Социальная ипотека», компенсация аренды жилья, премии лучшим специалистам, надбавки, «Земля врачам», «Приведи друга», «Земский доктор» и «Земский фельдшер», – написал глава региона в своём Telegram-канале.Так, врач акушер-гинеколог Одинцовский больницы Людмила Голованова получила жилищный сертификат по программе «Социальная ипотека». В Подмосковье она работает с 2017 года и пока живёт в служебной квартире.
Николай Дыба – врач с 30-летним стажем. В Подмосковье переехал из Барнаула с женой и двумя дочками, работает в Люберецкой больнице врачом-рентгенологом. Сейчас выбирает новое жильё в Люберцах.
Сергей Глотов – врач-эндоскопист в Королёвской городской больнице. Переехал из Воронежа год назад. Признался, что именно программа «Социальная ипотека» помогла принять такое решение.
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