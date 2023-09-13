Воробьёв назвал срок окончания строительства детской областной больницы

Все эти медицинские организации прошли аудит стационарной и поликлинической службы. Такая работа необходима для того, чтобы привести к единым стандартам качества оказание медицинской помощи в больницах и поликлиниках.



Первым в регионе был сертифицирован Московский областной противотуберкулёзный диспансер. В проекте сотрудничества с Институтом качества в рамках приоритетного проекта «Стационар перезагрузка» участвуют МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Балашихинская, Одинцовская, Люберецкая, Электростальская, Домодедовская, Видновская, Жуковская, Химкинская, Красногорская, Шаховская, Сергиево-Посадская и Ногинская больницы.



Как отметили в министерстве, в дальнейшем проект планируют расширить на все областные стационары.

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