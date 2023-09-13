Воробьёв назвал срок окончания строительства детской областной больницы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У нас в Подмосковье – 1,7 млн ребятишек, и с каждым годом их число растёт, поэтому тема качественной медицины очень важна. Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями и планируем закупить более 6 тыс единиц оборудования. Это МРТ, КТ, рентген-аппараты, ИВЛ, а также всё необходимое для стоматологии, эндоскопии. Из новейших технологий – система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, современные тренажёры для реабилитации», – рассказал Воробьёв.По его словам, строители работают на объекте в две смены. Планируется, что с весны следующего года получать в госпитале медицинскую помощь по ОМС ежегодно смогут почти 15 тыс детей со всей страны.
Камень в основание больницы в 2021 году вместе с Воробьёвым заложили, зампред правительства Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Мощность больницы – 420 коек. Там будет работать консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений и 13 операционных. Предусмотрена вертолётная площадка для экстренных случаев и автомобильная парковка.
В госпитале будет 28 профилей. Сейчас подбирают специалистов по нейрохирурги, торакальной и абдоминальной хирургии, ортопедии, травматологии, кардиологии, офтальмологии, нефрологии, неврологии и реабилитации.
Больница станет головным центром детского здравоохранения. В областном госпитале будут использоваться технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов для лечения сложных заболеваний. Разработан и командный центр, координирующий работу всего детского медсектора Подмосковья. Это позволит сократить время предоставления помощи детям.
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