Воробьёв обсудил вопросы здравоохранения с врачами Воскресенской больницы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В Воскресенске медицина всегда была на должном уровне благодаря вам, Юрий Нухимович, и команде, которую вы собрали. Вы всегда показывали: главное, что даёт результат, – врачи. Я хочу поблагодарить за это. Сегодня пригласил вас в сквер, чтобы ещё раз подчеркнуть важность вашей работы, я бы даже сказал служения – и для Подмосковья, и для Воскресенска», – сказал Воробьёв.Юрий Райхман работает в Воскресенской городской больнице №2 почти 40 лет. В 1984-м он пришёл туда простым хирургом, а с 2004-го занимает пост главного врача. За это время больница стала одной из флагманских в Подмосковье. Главврач собрал уникальных специалистов. В больнице сделан капитальный и текущий ремонты, поставлено новое цифровое оборудование. Там появилось современное отделение амбулаторной эндоскопии и уникальный медицинский центр по малоинвазивному хирургическому лечению грыж.
«В России делают эндоскопические пластики – 3%, в Московской области, благодаря врачам Воскресенской больницы Владу и Андрею – 6%. А в Воскресенске 86% операций проходит методом эндоскопии в то время, как за рубежом лучший результат – 30%», – поделился статистикой Юрий Райхман.В структуру Воскресенской больницы входят восемь взрослых и две детские поликлиники, семь амбулаторий, офис врача общей практики, пять ФАПов и дневные стационары. В горбольнице есть компьютерный томограф, ангиограф, 33 рентгеновских аппарата и 39 аппаратов УЗИ.
В этом году в учреждение поступит 233 единицы медоборудования. В планах на 2024 год – 211 единиц.
Сейчас к Воскресенской городской больнице №2 прикреплены более 156 тыс человек, в том числе свыше 30 тыс детей. В ней трудятся 376 врачей и 772 медработника среднего звена.
82 специалиста Воскресенской больницы получают компенсацию аренды жилья по 20 тыс рублей. 12 врачей в прошлом году получили земельные участки. В 2023-м в учреждение привлечены семь врачей благодаря программе «Приведи друга». Один медицинский работник получил сертификат по социальной ипотеке.
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