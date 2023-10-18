Воробьёв: в Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроены более 500 врачей

Фото: Минздрав МО
В медучреждения Подмосковья по программе «Приведи друга» устроились работать более 500 специалистов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Больше всего не хватает врачей первичного звена, узких специалистов. Поэтому мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории и ФАПы. Довольно востребована программа «Приведи друга», которую мы запустили в прошлом году. За это время врачи привлекли более 500 своих коллег, 254 из которых – в 2023-м. Больше всего медработников трудоустроились в медучреждения Красногорска, Сергиева Посада, Пушкина, Раменского, Реутова и Луховиц», – отметил губернатор.Сотрудник больницы, поликлиники или станции скорой помощи, благодаря которому был привлечен врач или средний медперсонал, получает премию в до 50 тысяч рублей за врача, и до 30 – за фельдшера или медсестру. Глава региона напомнил, что в Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки медработников.
«Порядка 16 тыс сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья. Выплачиваем 20 тыс. рублей ежемесячно. Также реализуем программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году почти 500 специалистов получили земельные участки под строительство дома, более 160 – сертификаты на приобретение жилья», – добавил Воробьёв.Программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года. Сертификаты уже получили более 1,8 тыс. специалистов.
Самой популярной мерой поддержки в регионе является компенсация за аренду жилья. Благодаря ей только в этом году в подмосковные медучреждения было привлечено более 1,2 тыс специалистов.
Землю под строительство дома в Подмосковье выдают врачам 38 специальностей.
С 2012 по 2022 годы на работу в сельские населённые пункты Московской области принято более 2,1 тыс медработников, план на этот год – 249 специалистов.
Читайте также:
Врач из Серебряных Прудов Ямангулов вышел в лидеры народного голосования
В Мурманске врачи удалили пациентке опухоль, которая весила как телёнок
В больницу Долгопрудного поступила новейшая эндоскопическая система
Лора Луганская