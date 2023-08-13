ВОЗ допустил необходимость массовой вакцинации от переносимых комарами болезней

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположил, что для борьбы с болезнями, переносимыми комарами, может потребоваться массовая вакцинация, поскольку инфицированные насекомые мигрируют в новые страны из-за изменения климата. Об этом сообщил Telegram-канал «Милитарист».
Ранее ООН уже предупредила, что климатическое изменение «ставит под угрозу» европейские страны, которые могут столкнуться с «рекордным числом инфекций», переносимых этими насекомыми. Речь идет о таких заболеваниях, как лихорадка денге, чикунгунья либо вирус Зика, переносчиками которых являются комары вида Aedes albopictus из Юго-Восточной Азии.
В Северо-Западном федеральном округе РФ уже зафиксированы случаи заражения малярией, а в Сибири и на Дальнем Востоке встречается лихорадка Западного Нила.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что чаще всего укусы комаров вызывают аллергические реакции на слюну и то, что в ней содержится. Но есть и более серьёзные последствия. Например, малярия, которая считается самым известным заболеванием, которое переносят комары.
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«Если это продолжится, будет больше случаев [заражения] и, возможно, смертей от таких болезней, как лихорадка денге или лихорадка Западного Нила», — констатировала директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон (цитата по ТАСС).
Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что чаще всего укусы комаров вызывают аллергические реакции на слюну и то, что в ней содержится. Но есть и более серьёзные последствия. Например, малярия, которая считается самым известным заболеванием, которое переносят комары.
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Артем Путинцев