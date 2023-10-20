ВОЗ: Миллиард людей на Земле рискуют заболеть холерой

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Ранее стало известно, что один из российских дипломатов заразился холерой на саммите G20 в Нью-Дели. Он был госпитализирован и находится в инфекционном отделении больницы. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Также госпитализировали нескольких журналистов мидовского пула, летевших с зараженным одним самолетом. Работники прессы находятся в медицинском учреждении в режиме жесткого карантина. Им запрещены прогулки и встречи с родными.
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