ВОЗ оценила риск заражения человека птичьим гриппом от кошек

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Всемирная организация здравоохранения считает минимальной возможность передачи вируса птичьего гриппа (H5N1) от кошки человеку. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Как подчеркнул Гебрейесус, вирус H5N1 вызывает дополнительную озабоченность, так как установлено, что он очень опасен для людей, хотя и не подтверждено, что он легко передается от человека к человеку.
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