ВОЗ сообщает, что за месяц число заражений коронавирусом увеличилось почти в два раза

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Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за месяц число заражений ковидом в мире выросло почти вдвое — на 80%.
По данным организации, с 10 июля по 6 августа число заразившихся достигло почти 1,5 млн, а летальных исходов — 2,5 тыс. человек. Но число летальных исходов за данный период сократилось на 57% в сравнении с предыдущим отчетным периодом.
Вспышка заболеваемости коронавирусом была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 30 января 2020 года была объявлена пандемия COVID-19.
На конец декабря прошлого года в мире было зарегистрировано более 654 млн случаев. В мае нынешнего года ВОЗ официально объявила о завершении пандемии.
Ранее вирусолог Петр Чумаков рассказал, что некоторые из онкологических больных, с которыми он работал, почувствовали значительное улучшения после того, как переболели COVID-19.
По словам Чумакова, сейчас ученые все чаще обращают внимание на потенциал использования коронавируса при лечении рака после того, как двое онкобольных пациентов почувствовали серьезные улучшения, вылечившись от коронавируса. Это открывает новые перспективы для исследований и разработки инновационных методов онкологических заболеваний.
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Вспышка заболеваемости коронавирусом была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 30 января 2020 года была объявлена пандемия COVID-19.
Ранее вирусолог Петр Чумаков рассказал, что некоторые из онкологических больных, с которыми он работал, почувствовали значительное улучшения после того, как переболели COVID-19.
По словам Чумакова, сейчас ученые все чаще обращают внимание на потенциал использования коронавируса при лечении рака после того, как двое онкобольных пациентов почувствовали серьезные улучшения, вылечившись от коронавируса. Это открывает новые перспективы для исследований и разработки инновационных методов онкологических заболеваний.
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Мария Фирсова