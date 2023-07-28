Врач Абакумов рассказал, как тревога приводит к появлению заболеваний

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Врач доказательной медицины Олег Абакумов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал о связи тревоги и заболеваний.
Во время длительной тревожности, начинает активнее работать амигдала – часть мозга, отвечающая за реакцию организма на опасность. Это сопровождается поступлением в кровь адреналина, норадреналина и кортизола, которые пытаются устранить якобы появившуюся угрозу.
Из-за постоянного стресса, этот процесс усиливается, и защита превращается в разрушение. Абсолютно здоровый человек, без предрасположенностей, начинает страдать от бронхиальной астмы, гипертонии, атопического дерматита, язвенных заболеваний и др.
Врач в интервью «Вести Подмосковья» посоветовал чётко распределять свои дела, чтобы не беспокоиться лишний раз и точно знать, что делать. Так уйдёт лишняя тревожность, а вслед за ней и болезни.
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Из-за постоянного стресса, этот процесс усиливается, и защита превращается в разрушение. Абсолютно здоровый человек, без предрасположенностей, начинает страдать от бронхиальной астмы, гипертонии, атопического дерматита, язвенных заболеваний и др.
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Анастасия Чинкова