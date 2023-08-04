Врач Абакумов развенчал миф о пользе витамина C при простуде

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«Чем больше витамина С пьёте — тем лучше. За высокие дозы витамина ратовал нобелевский лауреат — химик Лайнус Полинг. Он говорил, что ежедневный приём помогает при вирусных инфекциях. Но участники кокрейновского сотрудничества, которые проверяют эффективность различных методов лечения на доказательность, выявили, что сам витамин не защищает от ОРВИ», — приводят «Вести Подмосковья» слова Абакумова.
Кроме того, он заявил, что мифом является и то, что при простуде необходимо употреблять куриный бульон. По словам специалиста, при высокой температуре куриный бульон скорее противопоказан, поскольку в нём выделяются вещества, увеличивающие концентрацию солей в моче, а также способные вызвать «брожение» в кишечнике.
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