Врач Абакумов развеял опасения россиян об усилении контроля за рецептурными лекарствами

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Врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что опасения остаться без лекарств из-за усиления контроля за продажей рецептурных препаратов напрасны, для покупателей в том плане ничего не изменится.
Он пояснил, что усиление контроля за продажей рецептурных препаратов с 1 сентября означает, что теперь аптеки будут обязаны отправлять для мониторинга движения лекарственных средств такие сведения о них, как дата, серия и номер. Сейчас препараты отслеживают по специальному индивидуальному коду, который имеется на каждой упаковке.
Специалист отмечает, что подобные меры призваны сократить риск оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов.
Он подчеркнул, что опасаться отсутствия лекарств при новой системе не стоит, поскольку запрет на продажу рецептурных препаратов коснётся лекарств на предметно-количественном учёте, которые и сейчас реализуются строго по рецепту, а также лекарств по электронным и дистанционным рецептам и средств, подлежащих строгому учёту.
До этого сообщалось, что российская актриса Кристина Асмус была госпитализирована с ротавирусной инфекцией.
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«Теперь аптеки должны отправлять для мониторинга движения лекарственных препаратов такие сведения о рецепте, как его дата, серия и номер. Технически продать лекарство по фейковым данным не получится. Номер с рецепта должен быть зарегистрирован в учётной системе», — приводят «Вести Подмосковья» пояснения Абакумова.
Он подчеркнул, что опасаться отсутствия лекарств при новой системе не стоит, поскольку запрет на продажу рецептурных препаратов коснётся лекарств на предметно-количественном учёте, которые и сейчас реализуются строго по рецепту, а также лекарств по электронным и дистанционным рецептам и средств, подлежащих строгому учёту.
До этого сообщалось, что российская актриса Кристина Асмус была госпитализирована с ротавирусной инфекцией.
«Сейчас острая фаза миновала, но температура и основные симптомы не сдаются», — приводит utro.ru сообщение актрисы.
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Мелисса Тимофеева