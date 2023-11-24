Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач Абакумов заявил о важности сохранения полезных бактерий в организме

Врач Абакумов заявил о важности сохранения полезных бактерий в организме

24 ноября 2023, 14:11
Фото: istockphoto.com/AlexRaths

Фото: istockphoto.com/AlexRaths

Врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что сохранение внутренней микрофлоры и полезных бактерий в организме помогает спастись от опасных заболеваний, в частности, от онкологии.
Специалист назвал три метода, которые помогут сохранить и сберечь внутреннюю микрофлору, к которым он отнёс, в том числе, правильное питание и аккуратный приём лекарств, согласованный с врачом.

«И третье — надо пить пробиотики. Я, например, вожу с собой огромную аптечку, где среди препаратов есть такие, которые не только защищают от неприятных сюрпризов в животе, но и поддерживают иммунитет. Осенью особенно актуально», — приводят «Вести Подмосковья» слова врача.


А эксперт ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Андрей Козлов заявил об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков, который может привести приводит к формированию резистентности микроорганизмов, что очень опасно.

«До сих пор встречаются случаи, когда пациенты лечат любую простуду антибиотиками без назначения врача, из-за чего развивается резистентность микроорганизмов к целому спектру антибактериальных препаратов. Впоследствии, когда пациент заболевает более серьёзно, антибиотики становятся неэффективны», — прокомментировал в беседе с RT Козлов.

Он настоятельно рекомендовал принимать антибиотики строго по предписанию врача и точно в тех дозировках, которые прописаны специалистом.

Читайте также:

Нарколог Холдин рассказал последствия сочетания антибиотиков с алкоголем

Терапевт Рябков рекомендовал зимой есть супы для защиты от простуды

Терапевт Быстрова: Принимать антибиотики без назначения врача опасно
#питание
#антибиотики
#иммунитет
#здоровье
#врачи
Читайте нас в
В подмосковных медучреждениях заменили более 60 старых рентген-аппаратов
24 ноября 2023, 15:01

Фото: Минздрав МО

С начала действия программы замены аналоговой тяжёлой медицинской техники на цифровую в Подмосковье обновили уже 61 рентгеновский аппарат. Об этом сообщила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Трёхлетняя программа реализуется в регионе с прошлого года. Замене подлежат устаревшие рентгеновские аппараты, флюорографы и маммографы. 
«Для качественной диагностики важно оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием. «Цифра» имеет ряд преимуществ. Это и скорость исследования, и низкая лучевая нагрузка. Кроме того, результат диагностики загружается в электронную карту пациента», – сказала Стригункова.
Так, обновлённый рентген-кабинет открылся в Электростальской больнице. Новый аппарат установлен в терапевтическом корпусе №3. Это уже второй подобный аппарат, установленный вместо старого оборудования в больнице за последние два месяца.
«Цифровая технология нового аппарата позволяет получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера прямо в процессе исследования. Оборудование даёт возможность создавать базы данных снимков и дополнительной информации, что позволяет проводить телемедицинские консультации», – рассказала главврач Электростальской больницы Елена Тихонова.
 Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Здравоохранение», по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва
 
Читайте также:

В Подмосковье 650 вылетов было выполнено вертолётами санавиации

Люберецкие врачи приняли роды и сохранили детородную функцию у пациентки с редкой патологией

Программа «Приведи друга» в этом году привлекла в Подмосковье более 300 медработников
#светлана стригункова
#минздрав мо
#андрей воробьёв
#губернатор
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Мужчинам назвали доступный продукт для усиления либидо у мужчин
Диетолог Тихомирова: Тыквенные семечки являются хорошим афродизиаком для мужчин
24 ноября 2023, 14:47

Фото: istock / Andrii Lysenko

Тыквенные семечки благотворно влияют на работу нервной системы и почек. Также они являются хорошим природным афродизиаком для мужчин. О пользе тыквенных семян рассказала терапевт, диетолог Елена Тихомирова в беседе с «Известиями».

Тихомирова пояснила, что семена тыквы являются уникальным по составу продуктом. В горстке семечек (около 60 грамм) содержится суточная доза магния, который крайне полезен для нервной системы и мышц, а также кобальт, марганец и медь, необходимые для процесса кроветворения. В семечках тыквы также содержится суточная норма цинка и хрома. Цинк оказывает положительное влияние на сперматогенезе и производство мужских половых гормонов и спермы.

«Поэтому тыквенные семечки можно назвать природным афродизиаком», — подытожила Тихомирова.
Ранее диетолог Елена Соломатина призвала зимой есть рыбные и овощные супы для иммунитета. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
Российские учёные нашли новый метод восстановления барабанной перепонки

Говяжий язык, топлёное масло и сало: Нутрициолог раскрыла секреты зимнего рациона

«Старый дедовский способ»: Ученые нашли метод, предотвращающий тяжёлое течение ковида

#диетолог
#семена
#терапевт
#продукты
#еда
Читайте нас в
Врач предупредила о распространенных ошибках в туалете
Daily Mail: Врач Пасрича предупредила о распространенных ошибках в туалете
24 ноября 2023, 13:42

Фото: istock / Sergey Pakulin

Неправильный выбор туалетной бумаги может приводить к воспалению и геморрою. Об ошибках в применение туалетной бумаги рассказала врач-гастроэнтеролог Триша Пасрича, пишет Daily Mail.
Пасрича заявила, что лучше всего выбирать многослойную и неотбеленную бумагу. Эксперт объяснила, что несмотря на то, что многие эксперты советуют пользоваться биде, проблема кроется в самом использование бумаги. Нужно осторожно промокать загрязненный участок так, чтобы не травмировать нежные ткани анальной области.

«Агрессивное трение и чистка, особенно с использованием мыла и других гигиенических средств, могут вызвать раздражение и зуд», — отметила врач.
Она также обратила внимание, что многие совершают ошибку, делая движения вверх-вниз. Это опасно тем, что в уретру могут попадать фекальные бактерии, которые приводят к воспалению мочевыводящих путей и мочевого пузыря.

Читайте также: 
Российские учёные нашли новый метод восстановления барабанной перепонки

Говяжий язык, топлёное масло и сало: Нутрициолог раскрыла секреты зимнего рациона

«Старый дедовский способ»: Ученые нашли метод, предотвращающий тяжёлое течение ковида

#эксперт
#врач
#участок
#эксперты
#выбор
Читайте нас в
В Подмосковье 650 вылетов было выполнено вертолётами санавиации
24 ноября 2023, 11:25

Фото: пресс-служба министерства зравоохранения Московской области

С начала года около 650 650 вылетов выполнили вертолёты санавиации. Об этом сообщила пресс-служба министерства зравоохранения Московской области.
Вертолёты санавиации в Подмосковье используются для транспортировки пострадавших в ДТП и других происшествиях в медучержения.

«Санавиация приходит на помощь в тех ситуациях, когда важно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на дорожный трафик и удаленность медучреждения. С начала года вертолеты выполнили уже 643 вылета, что на 31 больше, чем за весь прошлый год», - отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В авиабригадах работают врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи самой высокой квалификации.

Стоит отметить, что пострадавших при помощи вертолетов направляют Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы и Московский областной центр охраны материнства и детства.

Читайте также:

Программа «Приведи друга» в этом году привлекла в Подмосковье более 300 медработников

Российские хирурги начали использовать жир для восстановления кровоснабжения

Подмосковный педиатр Гусарова раскрыла опасность бесконтрольного приёма антибиотиков детьми
#подмосковье
#дтп
#врачи
#помощь
#вертолёты
#больницы
#светлана стригункова
#медучреждения
Читайте нас в
Люберецкие врачи приняли роды и сохранили детородную функцию у пациентки с редкой патологией
23 ноября 2023, 18:42

Фото: Минздрав МО

Врачам Московского областного центра охраны материнства и детства удалось принять роды у пациентки при массивной кровопотере и сохранить ей матку. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОЦОМД в Люберцах поступила 26-летняя женщина на 41-й неделе беременности. У неё начинались роды. У ребёнка была выявлена гипоксия – недостаток кислорода, и врачи решили провести кесарево сечение.
«На свет появилась здоровая девочка ростом 51 см и весом 3020 г.  Однако сразу после вмешательства у матери возникло массивное кровотечение, вызванное атонией матки. Это редкая патология, при которой матка перестаёт сокращаться, что приводит к сильнейшему кровотечению и возможному летальному исходу», – рассказал врач акушер-гинеколог Марат Юсупов.
По его словам, врачи провели переливание крови и наложили на матку гемостатический шов, который позволяет ей сокращаться. Общая кровопотеря составила 1,1 литра.
 
Репродуктивную функцию у пациентки удалось сохранить. Сейчас мать и новорождённая уже выписаны.

Читайте также:

Программа «Приведи друга» в этом году привлекла в Подмосковье более 300 медработников

В Подмосковье нейрохирурги удалили опухоль величиной с теннисный мяч

Пушкинские урологи удалили зубочистку из мочевого пузыря пациента




 

 
#минздрав мо
#здравоохранение
#роды
#акушерство
#гинеколог
#мать
#ребёнок
#новорождённые
#люберцы
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Программа «Приведи друга» в этом году привлекла в Подмосковье более 300 медработников
23 ноября 2023, 17:30

Фото: Минздрав МО

В Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала года устроились на работу 312 врачей. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Привлечение новых медицинских кадров и поддержка специалистов, которые уже трудятся в Подмосковье – один из наших приоритетов. В прошлом году мы запустили программу «Приведи друга». За это время благодаря ей к нам в регион трудоустроились 565 медработников, в том числе 312 – с начала этого года», – уточнила Стригункова.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Московской области действует комплекс мер социальной поддержки для медицинских работников. По программе «Приведи друга» сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство привлечённого им специалиста до 50 тыс рублей за врача и до 25 тыс рублей – за фельдшера или медсестру.
 
Больше всего участников программы работает в Красногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Реутове и Пушкине. 
 
В Подмосковье также развивают программы «Социальная ипотека», «Земля врачам», «Земский доктор». Помимо этого, действуют компенсация аренды жилья, губернаторская доплата врачам первичного звена и другие меры. 
 
Кроме того, в этом году увеличена доплата молодым специалистам. С сентября она составляет 15 тыс рублей для врачей и 7 тыс рублей – для среднего медицинского персонала.
 
Читайте также:

В Подмосковье нейрохирурги удалили опухоль величиной с теннисный мяч

Подмосковные врачи восстановили двигательную функцию руки 11-летней девочке

Хирургический корпус каширской больницы пополнился новым оборудованием
 
#минздрав мо
#здравоохранение
#врачи
#медперсонал
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Российские хирурги начали использовать жир для восстановления кровоснабжения
23 ноября 2023, 15:54

Фото: istockphoto.com/Vladimir Borovic

Специалисты РНЦХ им. академика Б.В. Петровского стали используют клетки жировой ткани пациента для запуска процесса регенерации и восстановления кровоснабжения при различных заболеваниях.
Подробнее о методе рассказал заместитель директора по научной работе РНЦХ им. Академика Б.В. Петровского Илья Еремин.

«Сначала забираем небольшую часть подкожного жира из организма, которую потом обрабатываем в стерильных условиях в специальной лаборатории, получаем стромально-васкулярную фракцию клеток и вводим её пациенту уже как терапевтическое средство, запускающее регенерацию тканей. Всю процедуру лечения можно провести под местной анестезией, амбулаторно», – пояснил в беседе с Газета.ру Еремин.

Читайте также:

Российские учёные нашли новый метод восстановления барабанной перепонки

«Старый дедовский способ»: Ученые нашли метод, предотвращающий тяжёлое течение ковида

Daily Mail: Учёные в Великобритании намерены через пять лет воссоздать мамонтов
#ученые
#лаборатории
#медицина
#наука
Читайте нас в
Диетолог перечислила помогающие не заболеть в зимний период супы
Диетолог Соломатина призвала зимой есть рыбные и овощные супы для иммунитета
23 ноября 2023, 15:44

Фото: istock / Mariha-kitchen

В зимний период стоит для укрепления иммунитета обратить внимание на овощные и рыбные супы.

О пользе супов рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием NEWS.RU.

Диетолог объяснила, что сытные супы-пюре, а также супы из овощей, рыбы, грибов положительно влияют на слизистую оболочку и укрепляют иммунитет. Такие супы содержат много полезных минералов и микроэлементов. Зимой они становятся еще полезней из-за сезона простуд. Она также обратила внимание на специи, которые стоит добавить в суп.

«Зимой подойдут супы с добавлением специй — перец, красный перец, имбирь. Специи улучшают кровообращение и облегчают доставку белков иммунной системы в нужные места. Зимой необходимы витамины A, D, цинк, пусть даже в виде бета-каротина, как тыквенный суп», — дала совет Соломатина.
Также она посоветовала есть с супом цельнозерновой хлеб или добавлять непосредственно в блюдо цельнозерновые крупы для улучшения работы кишечника. Следуя этим простым рекомендациям, по ее словам, можно защитится от вирусных заболеваний и улучшить настроение.

Читайте также: 
Российские учёные нашли новый метод восстановления барабанной перепонки

Говяжий язык, топлёное масло и сало: Нутрициолог раскрыла секреты зимнего рациона

«Старый дедовский способ»: Ученые нашли метод, предотвращающий тяжёлое течение ковида

#хлеб
#диетолог
#витамины
#иммунитет
#еда
#питание
Читайте нас в
Врач Тихонова заявила об опасности мыла и геля для душа для мытья головы
23 ноября 2023, 15:44

Фото: istockphoto.com/Igor Vershinsky

Врач-трихолог, дерматолог Анастасия Тихонова предупредила, что мытьё головы гелем для души и мылом чревато инфекциями.
«Гели для душа и жидкое мыло проблематично вымываются из волос. Такие средства создают плёнку на поверхности волосяного стержня, которая не смывается жесткой водой, из-за чего волосы становятся непослушными, спутываются. Также на фоне такого «ухода», кожа головы будет загрязняться в два раза быстрее, а волосы приобретут жирный блеск, вынуждая прибегать к мытью головы чаще», — добавила в беседе с Газета.ру врач.

Кроме этого, такой уход за волосами может привести к сухости кожи головы, зуду, а при длительном использовании таких средств даже к преждевременному выпадению волос.

Читайте также:

Врач-эндокринолог назвала болезни с симптомом в виде ранней седины

Уход за волосами в осенне-зимний период

Врач Алендеев: Выпадение волос может указывать на заболевание печени
 
#врач
#кожа
#болезни
#уход
#волосы
Читайте нас в
Достижения.рф