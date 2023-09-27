Врач Абдуллина объяснила, кому категорически нельзя употреблять имбирь

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Врач-дерматовенеролог Айгуль Абдуллина рассказала, кому не стоит злоупотреблять имбирём. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».
По словам Абдуллиной, чрезмерное употребление в пищу имбиря может привести к таким негативным последствиям, как рвота, тошнота и диарея. Она посоветовала избегать употребление этого продукта людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.
Кроме того, имбирь обладает эффектом разжижения крови, поэтому от его употребления также стоит воздержаться тем, кто принимать препараты с подобным действием.
Врач добавила, что имбирь противопоказан женщинам на поздних сроках беременности и кормящим мамам.
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Кроме того, имбирь обладает эффектом разжижения крови, поэтому от его употребления также стоит воздержаться тем, кто принимать препараты с подобным действием.
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Диана Аванесян