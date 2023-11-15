Врач Алексеева рекомендовала соблюдать режим сна для лучшего пробуждения

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«Сделайте традицией — ложиться спать в одно и то же время. Старайтесь, чтобы к часу ночи вы были погружены в сон. Это нужно для того, чтобы в организме начался процесс выработки мелатонина — гормона, который играет важную роль в регуляции сна и бодрствования», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.
Также важно перед сном исключить просмотр телевизора, новостных лент и соцсетей, а лучше посвятить время перед сном специальной гимнастике или приёму душа.
А до этого россиянам рассказали, как можно с пользой использовать остатки мясной закуски. Как пишет utro.ru, из остатков застолья можно приготовить солянку.
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