Врач Алендеев: Семечки способны уменьшить риск инсульта

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«Также семечки подсолнечника — отличный источник марганца и магния, что помогает нормализовать высокое кровяное давление и уровень сахара в крови, предотвратить мигрени, а также уменьшить риск сердечного приступа и инсульта», — пояснил в беседе с «Царьградом» специалист.
Врач подчеркнул, что важно есть ничем не переработанные семечки.
Кроме этого, при злоупотреблении семечками могут возникнуть проблемы с печенью и зубами.
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