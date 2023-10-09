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Врач Алендеев: Выпадение волос может указывать на заболевание печени

09 октября 2023, 18:46
Фото: istockphoto.com/seb_ra

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Врач общей практики Сергей Алендеев заявил, что выпадение волос быть признаком заболевания печени, а также эндокринной системы или желчного пузыря.
«А ещё сигнализировать о проблеме может сухость кожи головы и самих волос. Если ваши волосы стали похожи на солому по сухости, то, вероятно, почки работают не очень хорошо», — добавил в беседе с «Царьградом» Алендеев.

При этом, по его словам, надо понимать, что о болезни сигнализирует именно слишком активное выпадение волос, но в умеренных количествах – это абсолютно нормальный процесс.


Ранее Врач-кардиолог Константин заявил, что резкое преждевременное поседение волос свидетельствует о появлении атеросклеротических бляшек. По мнению специалиста, проявления атеросклероза могут быть пропорциональны выраженности седины.

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#болезни
#волосы
#здоровье
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Озвучена главная опасность отопительного сезона
Врач Эдигер: «Это опасность переохлаждения»
09 октября 2023, 19:37

Фото: istockphoto.com/Lazy_Bear

Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер предупредил, что отопительный сезон может быть опасен риском переохлаждения.
«В данном случае, опасность переохлаждения, в первую очередь. Это также опасность появления – хоть и не частых – пылевых аллергозов, вызванных не пыльцой и не какими-то внешними факторами, а именно домашней пылью или содержимым воздухоносных вентиляционных путей, а также кондиционеров, если ими пытаются отапливать», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Он также добавил, что организму требуется время для того, чтобы адаптироваться к более или менее стабильной изменившейся температуре воздуха в помещении.

По словам врача, в такие периоды адаптации важно правильно одеваться – не слишком теплом и не слишком холодно для того, чтобы избежать переохлаждения.

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#врач
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Российские учёные нашли в водорослях вещества для борьбы с COVID-19
09 октября 2023, 16:25

Фото: istockphoto.com/jfybel

Учёные Уральского федерального университета и Института органического синтеза УрО РАН нашли в красных водорослях Laurencia вещества, останавливающие размножение коронавируса.
Отмечается, что эти растения можно употреблять в качестве лекарств, а также использовать как удобрения.

«Мы обнаружили семь кандидатов, которые блокируют разные части белков, отвечающих за размножение вируса. Также выяснилось, что бромофикоевая кислота C активна сразу по отношению к двум мишеням. Конечно, о препаратах для лечения коронавируса на основе водорослей говорить ещё рано, но в целом, полагаем, это хороший задел для продолжения экспериментальных исследований в данном направлении», — прокомментировал соответсвующее исследование в беседе с Газета.ру главный научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григорий Зырянов.

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#лаборатории
#коронавирус
#наука
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Почти 40 старых рентген-аппаратов и флюорографов заменили с начала года в больницах Подмосковья
09 октября 2023, 15:41

Фото: Минздрав МО

В подмосковных больницах с начала года заменили 37 устаревших рентген-аппаратов и флюорографов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В регионе реализуется трёхлетняя программа замены аналоговой тяжелой техники на цифровую. Старые рентген-аппараты и флюорографы в медучреждениях поменяли на современные. Кроме того, во всех кабинетах сделали ремонт, на что было направлено порядка 700 млн рублей.
 
Так, недавно в поликлинике №11 в балашихинском микрорайоне Кучино заработал рентген-аппарат отечественного производства. На нём бесплатно, по полису ОМС, будут обследовать взрослых пациентов. На обследование направит лечащий врач. Всего в Балашихинской больнице за два года заменили пять устаревших рентгеновских аппаратов, в планах – ещё два в текущем году. 
 
Медицинскую технику приобретают в рамках национального проекта «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва. 

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Психиатр Шадрикова рассказала, что кошки полезны при лечении зависимостей
09 октября 2023, 14:10

Фото: istockphoto/VYCHEGZHANINA

Кошки помогают в профилактике и лечении некоторых заболеваний, среди которых — алкогольная и наркотическая зависимость.
Ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии Медицинского института РУДН Алена Шадрикова сообщила «Известиям», что лечение пациентов с помощью кошек, собак, дельфинов и лошадей называется зоотерапией. Такая терапия стала мировым трендом в психотерапии. Лечении посредством контакта с кошками называют фелинотерапией.
 
В США и Великобритании метод активно применяют в лечении умственной отсталости, сердечно-сосудистых заболеваний, повреждений мозга, алкогольной и наркотической зависимостей. В Европе фелинотерапия применяется в работе по развитию эмоционального интеллекта и психокоррекции расстройств аутистического спектра. Также терапия помогает бороться с синдромом эмоционального выгорания.

«Масштабных многоцентровых исследований эффективности применения этого метода пока не проводилось, однако данные мета-анализов позволяют с уверенностью назвать фелинотерапию перспективным методом психологической коррекции при широком спектре психических и соматических расстройств», — подчеркивает Алена Шадрикова.
Ранее сервис путешествий Туту.ру установил список самых «кошачьих» городов России. Среди них оказались Зеленоградск, Санкт-Петербург, а также Тюмень, Казань, Воронеж и Йошкар-Ола.

В Зеленоградске Калининградской области к кошкам проявляют особые любовь и внимание, также в городе есть собственный сквер «Котофейня» и тематический музей «Мурариум». А в Петербурге есть несколько кошачьих кафе и кошачьих «памятников», также много котов водится в Эрмитаже.

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#здоровье
#кошки
#животные
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Россиян предупредили о неочевидной опасности кружки кофе на завтрак
Диетолог Жаровская: Кофе на завтрак может провоцировать набор веса
09 октября 2023, 12:42

Фото: istock / amenic181

Люди, которые вместо полноценного завтрака предпочитают кружку кофе, рискуют набрать вес. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская в интервью радио «Спутник».
По словам врача, любители кружки кофе с утра могут не чувствовать голод до обеда, так как кофе повышает уровень сахара в крови, что дает ложное ощущение сытости. При продолжительном соблюдении такой «диеты» организм может истощаться. 

«В итоге возникает высокий риск развития метаболического синдрома. Начинает расти окружность талии. В норме у женщин талия должна быть не более 82-85 сантиметров, а у мужчин — не более 90-92 сантиметров. Увеличение этих параметров происходит как раз из-за метаболического синдрома из-за пропуска полноценного завтрака», — объяснила Жаровская.
Диетолог также обратила внимание на то, что первый прием пищи должен быть калорийней ужина. На завтрак врач советует употреблять продукты с насыщенными жирами, среди них сливчное масло, яйца. 

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#люди
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Дубненские врачи удалили пациентке лазером камни в обеих почках сразу
09 октября 2023, 11:18

Фото: Минздрав МО

Врачи Дубненской больницы удалили пациентке лазером камни в обеих почках за одну операцию. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава городского округа Максим Тихомиров.

В урологическое отделение поступила 71-летняя женщина с жалобами на боль в почках и затруднённое мочеиспускание. Тяжесть состояния также была обусловлена болезнью Альцгеймера. Обследование выявило у пациентки наличие камней в обеих почках. 
 
При подготовке к операции женщине установили внутренние мочеточниковые стенты с обеих сторон, и это позволило наладить отток мочи. 
 
Затем пациентке провели одновременное дробление лазером камней обоих почек на мельчайшие фрагменты. Далее они были выведены естественным путём. 
 
Этот метод лечения мочекаменной болезни - одним из самых высокотехнологичных. Его активно применяют на практике в урологических отделениях. Преимущество малоинвазивных операций - их безопасность, высокая эффективность и короткий период реабилитации. 
 
Операция прошла успешно и заняла не более получаса. На вторые сутки пациентка была выписана под амбулаторное наблюдение.
 
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#минздрав мо
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#здравоохранение
#пациенты
#врачи
#подмосковье
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В Подмосковье 700 человек приняли участие в онкоскрининге
09 октября 2023, 11:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Дмитрове на стадионе «Локомотив» 7 октября прошла масштабная акция, которая приурочена к Всеминутный дню борьбы с раком молочной железы, сообщила пресс-служба Минздрава МО.
«Для выявления злокачественных новообразований на ранней стадии важна качественная и доступная диагностика. В минувшую субботу в масштабном онкоскрининге приняли участие почти 700 человек. <…> В результате у 65 человек, прошедших обследования, были заподозрены онкологические заболевания. Все они направлены на углубленную диагностику», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.



В рамках мероприятия жители Подмосковья могли пройти проверку на шесть видов раковых заболеваний. На месте работали 24 врача и мобильные комплексы флюорографии и маммографии.

 Стоит отметить, что участие в акции мог принять любой желающий старше 18 лет.


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#подмосковье
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Шведский стол соцсетей: нутрициолог обвинила блогеров в ожирении подростков
Нутрициолог Коробейникова назвала причину ожирения подростков
09 октября 2023, 10:49

Фото: IStock/undefined undefined

С 2009 года количество людей с ожирением в России выросло на 36%, сейчас от излишнего набора веса страдают 3,5 миллиона россиян. Также за последние 20 лет уровень ожирения среди подростков в РФ вырос в шесть раз.
Нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова уверена, что проблема в большинстве случаев кроется в социальных сетях. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что юноши и девушки берут пример с известных блогеров, которые питаются не здоровой пищей, но сохраняют «идеальную фигуру».
«Лидеры нений в соцсетях с отфильтрованными, сияющими лицами, идеальными фигурами зачастую на фото едят что угодно. Например, для рекламы они едят всякую гадость. И это особенно считывают подростки, которые не уверены в себе, в своём теле. Они следуют за этими лидерами мнений и бросаются в экстремальный опыт с питанием: одни наедают то, что видят у звёзд, другие отказываются от еды, чтобы стать такими же идеальными, а третьи заедают свою нереальность чем попало – фастфудом, сахаром, газировкой», – заметила собеседница.
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#питание
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Эндокринолог Павлова объяснила тягу женщин к вредной еде при ПМС
09 октября 2023, 05:32

Фото: iStock/monticelllo

Эндокринолог Зухра Павлова в своём Телеграм-канале объяснила тягу женщин к сладкому при ПМС. В публикации отмечается, что по мнению иностранных ученых причина кроется в чувствительности к инсулину.
«Инсулин вырабатывается поджелудочной железой и регулирует уровень сахара в крови. Учёные предположили, что в предменструальный период этот гормон иначе воздействует на мозг, и потому женщинам хочется делать больше перекусов», — пишет Павлова.

Она добавила, что на участниц исследования после овуляции гормон действительно влиял иначе, и гипоталамус становился не таким восприимчивым к инсулину. По словам эндокринолога, это объясняет как тягу к чипсам и шоколаду, так и перепады настроения.

Зухра Павлова порекомендовала женщинам включить в рацион больше растительной пищи, богатой клетчаткой и пить больше воды, чтобы не поддаваться на подобные провокации организма.

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#врач
#женщины
#сладости
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