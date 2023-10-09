Врач Алендеев: Выпадение волос может указывать на заболевание печени

Фото: istockphoto.com/seb_ra
«А ещё сигнализировать о проблеме может сухость кожи головы и самих волос. Если ваши волосы стали похожи на солому по сухости, то, вероятно, почки работают не очень хорошо», — добавил в беседе с «Царьградом» Алендеев.
При этом, по его словам, надо понимать, что о болезни сигнализирует именно слишком активное выпадение волос, но в умеренных количествах – это абсолютно нормальный процесс.
Читайте также:
Врачи назвали два неочевидных симптома, которые могут привести к смерти
Гастроэнтеролог Лебедева рассказала о продукте, улучшающем работу кишечника
Трихолог Нагайцева рассказала, о каких болезнях предупреждает выпадение волос