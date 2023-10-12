Врач Алентов рассказал о причинах возникновения артритов

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Врач-терапевт Игорь Алентов заявил, что артрит — это воспаление тканей сустава, сопровождаемое сильной болью и ограничением физических возможностей. Об этом пишут «Известия».
Специалист объяснил, что артрит может возникать из-за травм, инфекций, аутоиммунных заболеваний, остеоартроза, нарушение обмена веществ. При этом основными симптомами являются боль, отёк, покраснение, а также ограничение движения в суставах, которые могут встречаться отдельно или в совокупности.
Кроме того, артрит может развиться из-за попадания инфекций в суставы, тогда речь идёт об инфекционном артрите.
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Кроме того, артрит может развиться из-за попадания инфекций в суставы, тогда речь идёт об инфекционном артрите.
«Также причиной артрита может стать гнойное воспаление рядом с суставом мягких тканей или тканей кости. Бактериальный артрит очень опасен и может разрушить сустав очень быстро, иногда буквально за часы. В таком случае следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — заключил Алентов.
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Диана Аванесян