Врач-аллерголог Меледина назвала симптомы иммунодефицита

Фото: Фотобанк Московской области
Аллерголог-иммунолог Илона Меледина заявила, что причиной первичных иммунодефицитов становятся повреждения в генах, отвечающие за работу иммунной системы. Об этом пишет ГОРСАЙТ.
Специалист пояснила, что первичный иммунодефицит представляет собой группу врожденных заболеваний, связанных с дефектами иммунной системы, обусловленными в свою очередь какими-либо генетическими аномалиями.
Она отметила, что недуг может начать проявляться только во взрослом возрасте. Меледина подчеркнула, что если у взрослого человека более четырех раз в год диагностируют респираторные вирусные инфекции, необходимо проконсультироваться с аллерголом-иммунологом.
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«Первичный иммунодефицит связан с генетической мутацией. Она может передаться от родителей, а также возникнуть спонтанно, впервые в роду. Она наследуется следующими поколениями, но не во всех случаях проявляется», — цитирует издание слова собеседницы.
«Обратите внимание на повторяющиеся пневмонии, бронхиты, гнойные воспаления придаточных пазух носа — гаймориты, фронтиты, гнойные отиты. Два и более эпизода таких заболеваний в год — это основание для обращения к иммунологу», — заключила Меледина.
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Диана Аванесян