Врач Амеличкина рекомендовала съедать не более 30 г горького шоколада в день

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«Шоколад с подсластителями может быть хорошей альтернативой при необходимости снизить количество потребляемых калорий. Но много его есть не рекомендуется из-за побочных эффектов этих подсластителей. Так, распространенный заменитель сахара сорбит при чрезмерном употреблении может вызывать вздутие живота, тошноту, диарею», — добавила в беседе с Газета.ру Амеличкина.Читайте также:
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