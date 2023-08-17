Врач Антимирова сообщила о росте числа пациентов с загаром

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«В конце лета мы традиционно наблюдаем поток пациентов, которые перебрали летом с солнечными ваннами. Пигментация — ответ организма на злоупотребление загаром. Клетки меланоцитов защищают организм от воздействия ультрафиолетового излучения. При долгом нахождении на солнце клетки меланоцитов не размножаются или неравномерно распределяются по коже», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Антимирова.
При этом, эксперт рекомендовала по возможности всё-таки не допускать гиперпигментации кожи и принимать меры по её предотвращению.
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