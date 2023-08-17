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Врач Антимирова сообщила о росте числа пациентов с загаром

17 августа 2023, 16:02

Фото: istockphoto.com/mabe123

Врач-косметолог Евгения Антимирова заявила, что после летних отпусков растёт число пациентов с проблемами с кожей после чрезмерного загара.
Она отметила, что наиболее часто проблемы пациентов в таких случаях связаны с проблемой пигментации кожи.

«В конце лета мы традиционно наблюдаем поток пациентов, которые перебрали летом с солнечными ваннами. Пигментация — ответ организма на злоупотребление загаром. Клетки меланоцитов защищают организм от воздействия ультрафиолетового излучения. При долгом нахождении на солнце клетки меланоцитов не размножаются или неравномерно распределяются по коже», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Антимирова.


Проблема пигментации, по словам врача, требует комплексного лечения.

При этом, эксперт рекомендовала по возможности всё-таки не допускать гиперпигментации кожи и принимать меры по её предотвращению.

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#здоровье
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#солнце
#отпуск
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Реабилитационное оборудование на сумму более 150 млн рублей поступило в подмосковные больницы
17 августа 2023, 16:00

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В подмосковные медучреждения поступило новое реабилитационное оборудование —роботизированный комплекс, тренажёр для восстановления силы мышц, комплексы для восстановления мелкой моторики и другая медицинская техника.

Новое медоборудования будет использоваться для проведения эффективной реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата, нарушениями ЦНС, перенесшим сердечно-сосудистые и другие заболевания, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Важно, чтобы специалисты могли применять в работе современное медицинское оборудование.  С начала года мы поставили в наши больницы 140 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 150 млн рублей. Медтехнику получили 23 медорганизации», — рассказала Первый зампред Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Медицинская техника псотупила в больницы Красногорска, Химок, Пушкино, Ногинска, Коломны и другие.

Реабилитация на новом оборудовании будет проводиться бесплатно, по полису ОМС.

Новая техника в мединцинские учреждения закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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На высокотехнологичную медпомощь жителям Подмосковья направлено 3,6 млрд рублей
17 августа 2023, 14:45

Фото: Минздрав МО

Высокотехнологичная медицинская помощь жителям Подмосковья в 2023 году была оказана более 19 тысяч раз. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлдумы. На оказание подобного вида помощи направлено более 3,6 млрд рублей.
«При заболеваниях, требующих применения сложных или уникальных методов лечения, жители Московской области могут получить высокотехнологичную помощь с применением новейших технологий. Это актуально, в том числе, при лечении онкологических заболеваний», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента. 
Подать заявление на получение высокотехнологической медицинской помощи можно на региональном портале госуслуг

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#игорь брынцалов
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Диетолог Арзамасцев: Пить кофе с целью похудеть – бесполезно
17 августа 2023, 12:49

Фото: istockphoto.com/Anna Kim

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что употребление кофе вызывает учащенное сердцебиение и улучшает перистальтику кишечника, однако это не способствует снижению веса.
По его словам, пить кофе с целью похудеть – бесполезно.

«Тот, кто правильно питается и пьет кофе, будет худеть так же, как человек с теми же параметрами, ведущий здоровый образ жизни и поддерживающий физические нагрузки, но не употребляющий этот напиток. <…> Кофе просто выводит у человека воду, но этот продукт стимулирует жиросжигание», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.

В свою очередь, пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова рассказала, что для поддержания молодости и привлекательности необходимо это высыпаться по ночам.

«Если ты спишь недостаточно, если есть стрессы, как бы ты правильно не располагался в постели, все равно будут возникать морщины и преждевременные признаки старения», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал» слова Ованесовой.

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#здоровье
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Подмосковные врачи провели уникальную операцию новорожденному с патологией кишечника
17 августа 2023, 10:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московском областном перинатальном центре на 32-й неделе беременности на свет появился мальчик весом 1800 г с многочисленными пороками развития.
Малышу диагностировали: аномалию сердца, патологию мозга и высокую кишечную непроходимость в виду атрезии двенадцатиперстной кишки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Под атрезией двенадцатиперстной кишки понимается, что два конца не были соединены между собой и заканчивались слепо.

Подмосковные врачи провели уникальную операцию по соединению двух концов двенадцатиперстной кишки. 

Операцию проводили опытные хирурги Московского областного перинатального центра.
«Операция проходила открыто из мини-доступа. Были найдены оба конца атрезированной кишки, на них был наложен анастомоз по Кимура. То есть две кишки особым образом были пересечены — одна вдоль, другая поперек и сшиты между собой в виде ромба. В результате нам удалось восстановить проходимость желудочно-кишечного тракта», — рассказала заведующая отделением хирургии новорожденных Московского областного перинатального центра Юлия Шугина.
После операции через небольшой промежуток времени врачи провели повторную диагностику, которая показала, что проходимость кишечника удалось полностью восстановить. 

Малыш с множественными патологиями на сегодняшний день ещё находится под наблюдением врачей. 

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#служба
#здоровье
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Психолог Касаткин: Мужчина не обязан удовлетворять все без исключения сексуальные желания партнёрши
17 августа 2023, 07:27

Фото: iStock/Foremniakowski

Психолог и сексолог Михаил Касаткин в беседе с «Лентой.ру» дал мужчинам несколько советов на тему того, как им наладить свою интимную жизнь с сексуально гиперактивной партнёршей.
В сексуальном поведении нет нормы, все вариации половых контактов являются нормальными, если это не приносит дискомфорта или болезненных ощущений участникам пары, объясняет специалист. Однако, если женщина гиперактивна сексуально, а у её партнера постельный темперамент заметно ниже, могут со временем начаться проблемы.

Михаил Касаткин подчеркивает: главное, открыто и честно обсуждать в сексе свои проблемы и потребности. Только таким путём мужчина сможет понять, что лежит в основе сексуальной сверх-активности его избранницы. Это может быть связано с ее эмоциональными потребностями, стремлением подтвердить свою привлекательность или даже сексуальной или порно- зависимостью. Тогда может понадобиться помощь специалиста — психолога, психотерапевта или сексолога.

Важно помнить, отметил эксперт, что никто не обязан удовлетворять все без исключения сексуальные желания, потребности и фантазии своего партнёра — причём это касается не только женщин (как часто принято думать), но и мужчин.

«Сексуальная совместимость — важный аспект любых романтических отношений, но она не является единственной их составляющей. Не забывайте о других важных сторонах партнерства, таких как взаимопонимание, поддержка, уважение и любовь», — подытожил Михаил Касаткин.

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#мужчины
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#психолог
#секс
#советы
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Россиян предупредили об ужесточении контроля за продажей лекарств по рецепту
Россиян предупредили об ужесточении контроля за продажей лекарств по рецепту с 1 сентября
17 августа 2023, 00:14

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

В российских аптеках с 1 сентября ужесточат контроль за продажей рецептурных препаратов. Об этом пишет «Объясняем.рф».
Уточняется, что нововведения коснутся таких категорий медикаментов, как лекарства для льготников, лекарства, продаваемые дистанционно и лекарства из группы «подлежащих предметно-количественному учёту» (сильнодействующие, психотропные и наркотические препараты).

После 1 сентября 2023 года пациенты не смогут приобретать перечисленные лекарства без соответствующего рецепта. Кроме того, при продаже таких препаратов реквизиты каждого рецепта будут передаваться в систему мониторинга движения лекарств.

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#лекарства
#пациенты
#препараты
#рецепты
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Роспотребнадзор: в России не обнаружен новый штамм коронавируса
16 августа 2023, 18:08

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

На территории России не обнаружен новый штамм коронавируса ВА.Х. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
На территории Дании был обнаружен новый штамм коронавируса ВА.Х. На фоне этого британские учёные предположили, что может произойти новая пандемия, требующая введения ограничений.

Ранее сообщалось, что в США приступили к поиску новых мутаций вируса COVID-19. В планах – создание нового биооружия, которое позволит контролировать биологическую обстановку во всём мире. Вместе с разработкой нового вируса будет осуществляться создание вакцины и препаратов для его купирования.

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#сша
#вакцины
#пандемия
#штамм
#коронавирус
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Каширские хирурги достали из живота молодого человека обломок триммера
16 августа 2023, 15:30

Фото: Istockphoto / VlarVix

Врачи Каширской больницы спасли жизнь молодого человека, получившего серьёзную рану во время покоса травы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар поступил 19-летний пациент с кровоточащей раной и металлическим обломком в животе. Как выяснилось, он косил на даче траву без спецодежды. В какой-то момент от триммера отскочила небольшая металлическая часть и вонзилась ему в живот. После обследования врачи решили сделать пациенту операцию, чтобы извлечь инородное тело. 
«Обломок прошёл через несколько слоёв кожи. Мы извлекли его и наложили швы. Ещё несколько миллиметров, и могло произойти повреждение брюшины, которое грозило травмой внутренних органов», – рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Александр Страчук.
Сейчас молодой человек уже выписан на амбулаторное лечение. Специалисты между тем рекомендуют при работе с электроинструментами.
пользоваться средствами защиты и соблюдать технику безопасности. 

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Врачи МОНИКИ впервые в России установили новый диагноз в области ревматологии
16 августа 2023, 14:29

Фото: istockphoto / demaerre

В отделение ревматологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского поступил 37-летний пациент с жалобами на лихорадку, одышку, отёки, сердечную недостаточность, также у него наблюдалось поражение почек.

Мужчину наблюдали во многих клиниках Москвы, ставили различные диагнозы, среди которых не было правильного, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

За время наблюдения у разные врачей, пациенту успели сделать 8 биопсий разных органов, которые не помогли.

Врачи МОНИКИ предположили крайне редкий диагноз – TAFRO-синдром, и после проведения морфологической экспертизы он был подтвержден. 
«Это недавно описанное системное воспалительное гематологическое заболевание — проявляется в виде тромбоцитопении, лихорадки, ретикулинового фиброза костного мозга тромбоцитопении, органомегалии. Простыми словами — у пациента наблюдается повышенная температура тела, нарушение кроветворения, аномальное увеличение органов, нарушение функций почек. Лечением служит постоянный прием цитостатиков — противоопухолевых препаратов. Это позволяет остановить болезнь, но даже достигнув стадии ремиссии необходимо постоянно находиться под наблюдением врачей», — поделился заведующий ревматологическим отделением МОНИКИ Иван Пожаров.
На данный момент, во всём мире зафиксировано порядка 150 случаев заболевания TAFRO-синдромом.

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Новое оборудование для сложных операций поступило в МОНИКИ и Солнечногорскую больницу.

Стоматологи МОНИКИ начали лечить пациентов под общим наркозом.
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Подмосковье ищет медработников