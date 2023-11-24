Врач Антонов: Кариес и перелом челюсти могут стать причинами удаления зуба

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Врач-стоматолог Илья Антонов заявил, что специалист может принять решение об экстренном удалении зуба по причине глубокого кариеса, которые вызывает инфицирование и загноение зуба.
«Изначально причина инфицирования — это глубокий кариес, который инфицировал пульпу зуба. Через заражённую пульпу корневых каналов инфекция выходит в костную ткань, далее начинается образование гноя. Через некоторое время гной растворяет костную ткань вокруг зуба и образуется свищевой ход в полость рта, по которому гной вытекает в ротовую полость», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Антонов.
Также удалить зуб, по его словам, могут в следствие перелома челюсти или трещины в коронковой и корневой части зуба.
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