Врач Арзамасцев: Кофе может вызвать гипертонический криз

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«У человека с повышенным давлением при употреблении солёной еды либо соли оно может резко возрасти, и произойдет гипертонический криз. Это может случиться, если в один момент съесть слишком много продуктов с содержанием натрия. Например, в обычное время человек питается нормально, но во время застолья позволил себе лишнего», — добавил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.
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