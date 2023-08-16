Врач Беляева рассказала, как подготовить организм к осени

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Кроме того, не лишними будут витамины, но перед употреблением их необходимо согласовать с лечащим врачом. На силе иммунитета также положительно отразится физическая активность.
«Желательно спать не менее семи часов в день и при этом избегать охлаждения и сквозняка», — цитирует издание слова собеседницы.
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