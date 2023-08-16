Врач Беляева рассказала, как подготовить организм к осени

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, что у многих наступление осени ассоциируется не только с приятной прохладой и листопадами, но также и с заболеваниями на фоне холода и дождей. Она добавила, что организм можно подготовить к сезону простуд с помощью рекомендаций. Об этом пишет «Подмосковье сегодня».