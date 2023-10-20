Врач Бирюкова: Сердечные препараты могут нанести больше вреда, чем пользы

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«Одни из самых часто назначаемых препаратов в кардиологии — антигипертензивные лекарственные препараты, которые назначаются для лечения гипертонической болезни. Бесконтрольный приём таких лекарств может привести к чрезмерному снижению артериального давления (гипотензии), что негативно сказывается на кровоснабжении головного мозга», — цитирует издание слова специалиста.
Она отметила, что ритм-урежающие препараты используют в работе все современные кардиологи. Такая группа лекарств нормализует сердечный ритм, однако его бесконтрольное применение приводит к брадикардии и развитию АВ-блокад. Помимо этого, подобные препараты противопоказаны пациентам с рядом сопутствующих заболеваний.
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