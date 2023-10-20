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Врач Бирюкова: Сердечные препараты могут нанести больше вреда, чем пользы

20 октября 2023, 02:24
Фото: iStock/digicomphoto

Фото: iStock/digicomphoto

Врач-кардиолог Анна Бирюкова заявила, что бесконтрольный приём «сердечных» препаратов может навредить. Об этом пишет Life.

«Одни из самых часто назначаемых препаратов в кардиологии — антигипертензивные лекарственные препараты, которые назначаются для лечения гипертонической болезни. Бесконтрольный приём таких лекарств может привести к чрезмерному снижению артериального давления (гипотензии), что негативно сказывается на кровоснабжении головного мозга», — цитирует издание слова специалиста.

Она отметила, что ритм-урежающие препараты используют в работе все современные кардиологи. Такая группа лекарств нормализует сердечный ритм, однако его бесконтрольное применение приводит к брадикардии и развитию АВ-блокад. Помимо этого, подобные препараты противопоказаны пациентам с рядом сопутствующих заболеваний.

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#кардиолог
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Врач Гадзиян назвал неочевидный симптом рака у мужчин после 45 лет
Врач Гадзиян назвал хождение в туалет ночью опасным симптомом рака
20 октября 2023, 03:01

Фото: iStock/Sergey Dogadin

Онколог Марк Гадзиян напомнил о риске развития у мужин, перешагнувших 45-летний рубеж, рака простаты и аденомы предстательной железы. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«Есть данные, что в 80-90 лет у 80% мужчин есть аденома простаты, а в 90% есть рак (он может быть клинически незначимым)», — говорится в публикации.

Специалист призвал обратить внимание на такой важный фактор, как ночное хождение в туалет. По словам Гадзияна, если это происходит регулярно, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы.

«Есть простые обследования: УЗИ, урофлуометрия, ОАМ. Они дадут нам ответы на вопросы, помогут вовремя поставить диагноз», — добавил уролог.

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#врач
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#анализы
#диагноз
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ВОЗ: Миллиард людей на Земле рискуют заболеть холерой
20 октября 2023, 02:50

Фото: iStock/SyhinStas

В 2023 году вспышки холеры зафиксированы уже в 31 стране. Риску подхватить это опаснейшее инфекционное заболевание подвергается в общей сложности миллиард людей на планете. Об этом рассказал директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления перед представителями дипломатических миссий в Женеве.
За аналогичный период времени прошлого года, вирус был обнаружен лишь в 15 странах. Усугубляет ситуацию отсутствие вакцин и ресурсов для борьбы с заболеванием.

По информации ВОЗ, на распространение заболевания влияют погодные условия. Наводнения, ураганы и циклоны способствуют истощению запасов чистой воды. В организации также сообщили, что вспышки холеры наиболее вероятны в тех странах, где высокая температура воды сохраняется длительное время.

Ранее стало известно, что один из российских дипломатов заразился холерой на саммите G20 в Нью-Дели. Он был госпитализирован и находится в инфекционном отделении больницы. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Также госпитализировали нескольких журналистов мидовского пула, летевших с зараженным одним самолетом. Работники прессы находятся в медицинском учреждении в режиме жесткого карантина. Им запрещены прогулки и встречи с родными.

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#воз
#болезни
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В Подмосковье откроется первый детский центр патологии речи
19 октября 2023, 17:05

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения

В подмосковной НИКИ детства откроется единственный в Московской области центр патологии речи и расстройств аутистического спектра с залами адаптивной физкультуры. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.

«После завершения ремонта у нас откроется Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра с залами адаптивной физкультуры и АВА-терапии. Кроме того, наших маленьких пациентов будут ждать просторные холлы, комфортные зоны ожидания с различными активностями и творческими занятиями. На стенах разместятся новые бизиборды, интерактивные игры и планшеты», - отметила заведующая КДЦ №1 НИКИ детства Лолита Пак.

Кроме этого,  также появятся кафетерий и просторная колясочная.Также для удобства будут установлены светящиеся табло, по которым родители смогут понять как пройти к нужному врачу.

Стоит отметить, что модернизацию КДЦ №1 НИКИ детства начали в апреле 2023 года . На данный момент в здании заменили сантехнику, двери и окна, положили плиточное покрытие и переформатировали кабинеты для их удобства для врачей и пациентов.

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#лечение
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Иммунолог Болибок усомнился в наступлении тройной эпидемии
19 октября 2023, 16:57

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок опроверг сообщения о том, что в России ожидается тройная эпидемия в виде пиковых заболеваний ОРВИ, гриппом и коронавирусом.
Он отметил, что коронавирусная инфекция скоро пойдёт на спад, в то время как пиковые значения заболеваемости гриппом начнут наблюдаться только в конце ноября-начале декабря.

«Я считаю, что тройная эпидемия вирусов — это не совсем корректное название, так как вирусов ОРВИ около 70 видов. Кроме того, скоро закончится вторая декада октября, и мы перейдем через пик обострения коронавируса, которая случилась этой осенью. К концу октября она пойдет на спад и закончится в ноябре», — сказал в беседе с «Вечерней Москвой» Болибок.

В период высокой заболеваемости вирусами врач рекомендовал вакцинироваться, а также соблюдать все меры гигиены и предосторожности, включая ношение масок и соблюдение дистанции.

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#орви
#коронавирус
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В Волоколамске построят фельдшерский здравпункт
19 октября 2023, 14:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Фельдшерский пункт будет построен в деревне Курьяново Волоколамского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Медицинский объект был включен в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». 

Стоит отметить, что новый здравпункт поможет увеличить возможность получения первичной медпомощи для жителей городского округа. Здание будет оснащено новейшими медицинским оборудованием и условиями для комфортного прибывания врачей и пациентов.

Кроме этого, фельдшерский пункт начнет свою работу уже в 2025 году.

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#волоколамск
#медучреждения
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В Подмосковье транспортировано более 600 человек с помощью санитарной авиации
19 октября 2023, 14:25

фото: пресс-служба министрества здравоохранения Московской области

С начала года благодаря санитарной авиации было транспортировано 600 пострадавших в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Санитарная авиация помогает быстро оказывать необходимую медицинскую помощь при ДТП, других происшествий и межбольничную транспортировку пациентов.

«Вертолёты санитарной авиации применяются в тех случаях, когда идет речь об экстренной транспортировке пациента в условиях дальнего расстояния от медучреждения, напряжённого дорожного трафика.<…> Всего с начала года санитарная авиация эвакуировала более 600 человек, в том числе 389 детей», - объяснила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что система «Ночной старт» обеспечивает санитарную авиацию возможностью работать даже в темное время суток.


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#подмосковье
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Стоматолог предупредил о неочевидной причине болезней желудка
Врач-стоматолог Давидян предупредил о неочевидной причине проблем с желудком
19 октября 2023, 11:51

Фото: istock / Domepitipat

Стоматолог-хирург Арам Давидян предупредил россиян, что больные зубы моугт приводить к проблемам с желудком. Об этом врач рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Давидян объяснил, что больные зубы или их отсутствие влияют на качество пережевывания пищи, что может приводить к заболеваниям желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Недостаточно измельченная и смоченная слюной пища хуже переваривается желудком. Также во рту у человека с нездоровыми зубами находится множество болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызывать воспаления и поражать ЖКТ.

«Недавно ученые обнаружили зависимость между пародонтитом и раком. Так, пародонтит в пять-шесть раз увеличивает риск возникновения злокачественных образований в области головы и шеи, на 76 процентов — рака поджелудочной железы», — рассказал Давидян.
Ранее врач-аллерголог Евгения Паршина рассказала о вреде народных средств при лечении гриппа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#больные
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В Подмосковье поступило 150 единиц реабилитационного оборудования
19 октября 2023, 11:17

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года в подмосковные больницы поступило более 150 единиц оборудования для реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В 26 больницах были установлены новые реабилитационные аппараты по программе «Здравоохранение».


«Реабилитация – важный, заключительный этап лечения пациентов, перенесших различные заболевания: сердечно-сосудистые, опорно-двигательного аппарата, неврологические и другие. В этом году реабилитацию в наших стационарах прошли более 11 тыс. человек. И важно продолжать обеспечивать наши больницы современной медицинской техникой», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. 

Стоит отметить, что благодаря реабилитационной система с беговым тренажером врач может отслеживать активность походки пациента и настраивать необходимую нагрузку. 


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#подмосковье
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В Подмосковье врачи удалили кисту размером с яблоко
19 октября 2023, 10:07

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Щёлково врачи удалили мужчине из почки кисту размером с яблоко. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент пришел в щелковскую больницу с жалобами на высокое давлением и жалобами на боль в пояснице. По результатам  УЗИ и МРТ у мужчины обнаружили кисту в почке размером 7,5 на 8,5 сантиметров.

«Благодаря новому оборудованию в урологическом отделении, мы проводим операции с минимальным хирургическим вмешательством. Несмотря на почтенный возраст пациента, уже через несколько часов после операции он смог ходить, а на следующий день его выписали», - поделился  врач-уролог Щёлковский больницы Александр Панкратов. 

Стоит отметить, что современную лапароскопическую стойку для проведения малоинвазивных эндоскопических операций  больница получила в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

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