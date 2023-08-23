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Врач Бобровский рассказал о продуктах, которые снижают стресс

23 августа 2023, 09:05

Фото: iStock/leonori

Некоторые продукты облегчают эмоциональные нагрузки в период стрессов.
Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский радио Sputnik.
«Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Также она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Важна фолиевая кислота», — сказал Бобровский.

Продукты с содержанием данных веществ помогают организму восстановиться после психоэмоциональных перегрузок и подготовиться к будущим стрессам. Врач рекомендует добавить в рацион ягоды, фрукты и зелень.
«Это клубника, апельсин, мандарин, грейпфрут, авокадо, то есть ягоды и фрукты. Что касается зелени, то больше всего хвалят шпинат — источник магния», —заметил Андрей Бобровский.
Для поддержания здоровья эти продукты должны составлять приблизительно четверть рациона. Также стойко переносить эмоциональные нагрузки помогают перепелиные яйца, орехи и жирная рыба.
«Омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые содержатся в сельди, скумбрии, салаке. Данная рыба обладает антистрессовым эффектом. Орехи и семечки также помогают при мозговых перегрузках и стрессе», — объяснил Андрей Бобровский.
Ранее диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что на голодный желудок нельзя употреблять острые блюда, алкоголь и свежевыжатые соки. По словам специалиста, если человек испытывает чувство голода, не стоит делать выбор в пользу тяжелых продуктов - таких, как грибы или орехи, потому что они «будут сложно переноситься».

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Диетолог Арзамасцев рассказал, что опасно есть на голодный желудок
Диетолог Арзамасцев: Натощак не стоит употреблять острые блюда, алкоголь и свежевыжатые соки
23 августа 2023, 00:58

Фото: iStock/fermate

Диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что на голодный желудок нельзя употреблять острые блюда, алкоголь и свежевыжатые соки. Об этом пишет «Москва 24».
По словам специалиста, если человек испытывает чувство голода, не стоит делать выбор в пользу тяжелых продуктов - таких, как грибы или орехи, потому что они «будут сложно переноситься».

Кроме того, Арзамасцев посоветовал не есть на голодный желудок специи, так как они раздражают слизистую.

Специалист добавил, что также нежелательно употреблять натощак алкоголь и свежевыжатые соки, чтобы не провоцировать проблемы со слизистой желудка и возможный гастрит в дальнейшем.

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#человек
#блюда
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В Египте зарегистрировали два случая заболевания новым штаммом COVID-19
Минздрав: В Египте зарегистрировали два случая заболевания новым штаммом COVID-19
23 августа 2023, 00:33

Фото: iStock/Lisa Nentwich

В Египте зарегистрированы первые два случая заражения новым штаммом COVID-19 EG.5 («Эрис»). Об этом Минздрав страны сообщил 22 августа в соцсетях.
«Результаты анализов центров, занимающихся острыми респираторными заболеваниями, подтверждают два положительных случая заражения штаммом коронавируса EG.5», — говорится в публикации. 

Отмечается, что симптомы проявляются у заболевших в легкой форме. В настоящее время пациенты идут на поправку.

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#пациенты
#симптомы
#египет
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Подмосковные акушеры получили аппарат для диагностики функций мозга новорождённых
22 августа 2023, 21:36

Фото: Минздрав МО

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии поступил новый нейромонитор. Такая техника необходима для отслеживания функций мозга новорождённых, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Стоимость нового оборудования – порядка 2 млн рублей. Оно позволяет проводить обследования при подозрении на нарушения церебральной, то есть мозговой, функции у новорожденных. Медтехника – отечественного производства и очень удобна в применении. Прибором можно управлять без клавиатуры и мыши, просто касаясь пальцем элементов управления на экране. 
 
Система располагается на мобильной тележке, поэтому нейромонитор можно легко перемещать из палаты в палату. При этом прибор ведёт видеозапись обследования, что позволяет обратиться за результатами исследования для уточнения диагноза. 
 
Медицинская техника приобретена благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

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Можайские врачи спасли пациента со смертельной травмой и кровопотерей три литра

Врачи из Балашихи удалили женщине огромную опухоль

Солнечногорские врачи заменили коленную связку упавшей с электросамоката женщине

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#московская область
#подмосковье
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Можайские врачи спасли пациента со смертельной травмой и кровопотерей три литра
22 августа 2023, 21:03

Фото: Можайская ЦРБ

Врачи Можайской ЦРБ спасли мужчину с колото-резанной раной и большой кровопотерей. Об этом сообщает интернет-издание «Можайск новая жизнь».
Пациента в тяжёлом состоянии доставили в приёмную хирургического отделения. Он потерял три литра крови.
«За четыре часа врачи благополучно провели сложную операцию – ушили межрёберную артерию. Из-за большой кровопотери пациенту понадобилось переливание. Кровь и её компоненты в необходимом количестве присутствуют в больнице», – говорится в сообщении. 
Через 12 дней после операции спасённого пациента выписали домой.

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#московская область
#подмосковье
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Чем заменят покидающий РФ препарат от гепатита С — объяснила провизор Преснякова
22 августа 2023, 17:58

Фото: iStock/jarun011

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций, провизор Виктория Преснякова заявила, что уход Зепатира с российского рынка лекарств не приведет к дефициту соответствующих препаратов. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Преснякова отметила, что на данный момент Зепатир имеется в наличии в аптеках. Прекращение поставок препарата произойдет не в ближайшее время, так как по законодательству РФ компания должна «уведомить регулятора минимум за год до фактической остановки импорта».

«В России у Зепатира нет дженериков, но известно, что есть российский производитель, который получил разрешение на проведение клинических исследований. Вероятно, в скором времени он появится на рынке», — цитирует провизора Общественная служба новостей.

Ранее американский фармпроизводитель предупредил о том, что прекращает поставки препарата Зепатир в Россию. Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В 2022 году его доля в оплаченных государством закупках таких препаратов равнялась 19%, в первом полугодии нынешнего года — 18%. 

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#служба
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В Химкинской областной больнице в этом году обновят все рентген-аппараты
22 августа 2023, 17:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Химкинской областной больнице по губернаторской программе полностью обновят рентген-аппараты. На смену аналоговым придут современные, цифровые. Об этом сообщил главврач больницы Владислав Мирзонов во время встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёв с общественниками Химок.
«Андрей Юрьевич регулярно приезжает к нам, проводит встречи с медицинским сообществом. Что приятно, они всегда результативны, нас слышат. Хотелось бы сказать спасибо за то, что все вопросы, которые мы поднимаем, решаются. Сейчас у нас идет ремонт роддома, который завершится в VI квартале 2024-го. Благодаря программе губернатора ставится новое оборудование. В этом году полностью меняем аналоговые рентген-аппараты на цифровые, два уже обновили. Закончили ремонт поликлиники на ул. Лавочкина, ремонтируется амбулатория. Скоро начнём работы ещё в одном поликлиническом отделении», – перечислил Мирзонов
На встречу, которая прошла в парке Толстого, пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты, члены общественных и молодёжных организаций. 
 
Обсудили преобразования, которые происходят в городском округе, дальнейшие планы, задали беспокоящие вопросы. Главными темами стали модернизация системы теплоснабжения муниципалитета, благоустройство и подготовку к новому учебному году. 
 
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#подмосковье
#химки
#больница
#рентген
#медицинское оборудование
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Врачи из Балашихи удалили женщине огромную опухоль
22 августа 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Онкохирурги удалили женщине 45-сантиметровую опухоль яичников в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе.
В онкологический диспансер доставили 71-летнюю женщину с жалобами на резкие боли в области живота, увеличение размер живота и кровянистые выделения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе диагностики врачи выявили у пациентки опухоль яичников огромных размеров. Такое состояние грозило пациентке внутрибрюшным кровотечением и летальным исходом. Врачи решили провести экстренную операцию.
«Опухоль яичников достигла 7 кг и 45 см в диаметре, что занимало почти всю брюшную полость. Во время оперативного вмешательства мы удалили опухоль вместе с маткой и придатками, тем самым спасли жизнь пациентке. После материал был направлен на гистологию», — рассказала заведующая онкологическим (гинекологическим) отделением №4 Ирина Карьгина.
Ведомство сообщает, что состояние пациентки улучшилось. Её выписали под наблюдение врача.

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#радио
#жизнь
#опухоль
#диспансер
#служба
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Россиянам назвали лучшие способы расслабить позвоночник
Терапевт Тимощенко: позвоночник разгрузят плавание, удобный матрас или йога
22 августа 2023, 16:47

Фото: iStock/Albina Gavrilovic

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что нагрузку с позвоночника лучше всего помогают снять занятия плаванием, йогой, а также сон на правильно подобранном матрасе. Об этом сообщает NEWS.ru.
Тимощенко отметила, что людям, которые обладают недостаточной физической подготовкой или лишним весом, следует отказаться от растяжения мышц спины на турнике. 

«Занимайтесь йогой, растягивая и расслабляя позвоночник статическими нагрузкам, плавайте как на спине, так и на животе разными стилями — оно прекрасно расслабляет напряженные мышцы и укрепляет мышечный каркас, выполняйте специальные упражнения — «кошечка», «поза эмбриона», положение лежа на спине с приподнятыми ногами», — прокомментировала медик в беседе с NEWS.ru.

Тимощенко подчеркнула, что способ плавания зависит от проблем с позвоночником. Она также добавила, что занятия йогой помогут расслабить и растянуть напряженные мышцы с помощью статических нагрузок.

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#здоровье
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«Необратимые изменения»: почему нет лекарства от болезни Альцгеймера
Психотерапевт Вилков объяснил, почему нет лекарства от болезни Альцгеймера
22 августа 2023, 14:26

Фото: iStock/peakSTOCK

Врач-психотерапевт Алексей Вилков рассказал о том, почему нет лекарства от болезни Альцгеймера. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Вилков отметил, что Альцгеймер относится к хронической и прогрессирующей форме заболевания, не поддающееся полному излечению. 

«Для таких больных используется только поддерживающая терапия препаратами, которые притормаживают необратимые изменения в мозге. Они замедляют течение заболевания, чтобы признаки слабоумия проявлялись реже», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

Психотерапевт подчеркнул, что ученые до сих пор трудятся над созданием лекарства для лечения этой болезни, однако на данный момент серьезного результата нет. По информации «Вечерней Москвы», ученые из США опробовали новый способ лечения ранней стадии болезни Альцгеймера, который подразумевает индивидуальный план терапии, улучшающий когнитивные функции пациентов.

Психотерапевт Вилков добавил, что продолжительность жизни людей с Альцгеймером индивидуальна и зависит от приема препаратов, а также ухода родственников за больным.

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Подмосковье ищет медработников