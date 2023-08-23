Врач Бобровский рассказал о продуктах, которые снижают стресс

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Некоторые продукты облегчают эмоциональные нагрузки в период стрессов.
Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский радио Sputnik.
Продукты с содержанием данных веществ помогают организму восстановиться после психоэмоциональных перегрузок и подготовиться к будущим стрессам. Врач рекомендует добавить в рацион ягоды, фрукты и зелень.
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«Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Также она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Важна фолиевая кислота», — сказал Бобровский.
«Это клубника, апельсин, мандарин, грейпфрут, авокадо, то есть ягоды и фрукты. Что касается зелени, то больше всего хвалят шпинат — источник магния», —заметил Андрей Бобровский.Для поддержания здоровья эти продукты должны составлять приблизительно четверть рациона. Также стойко переносить эмоциональные нагрузки помогают перепелиные яйца, орехи и жирная рыба.
«Омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые содержатся в сельди, скумбрии, салаке. Данная рыба обладает антистрессовым эффектом. Орехи и семечки также помогают при мозговых перегрузках и стрессе», — объяснил Андрей Бобровский.Ранее диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что на голодный желудок нельзя употреблять острые блюда, алкоголь и свежевыжатые соки. По словам специалиста, если человек испытывает чувство голода, не стоит делать выбор в пользу тяжелых продуктов - таких, как грибы или орехи, потому что они «будут сложно переноситься».
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Мария Фирсова