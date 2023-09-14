Врач Болибок: сибирская язва в России распространяется из-за жадности

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«Это такие хозяйства подворья, где содержится частный скот. Если неблагочестивые хозяева понимают, что животное заболело, они его забивают и пытаются утилизировать: распродать, съесть, шкуру куда-то деть, вместо того, чтобы обратиться к ветеринару. Сейчас корова дорогая, поэтому им жалко её обследовать и просто так забивать. Вот они и пытаются скрыть факт заболевания животного и его падеж, ставя под угрозу собственную жизнь и жизнь других людей», — сказал Болибок.
«У нас на территории России есть очаги — в основном это степная зона, где гоняли табуны, там есть скотомогильники, где захоронен падежный скот. Порой эти могильники то размывает от дождя, то просто животные раскапывают, и споры сибирской язвы, которые хранятся сотнями лет, активизируются и начинают заражать», — добавил иммунолог.Читайте также:
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