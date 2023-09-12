Врач Болибок: Всплеск гриппа придётся на октябрь, ноябрь и декабрь

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«Дети пошли в школу, а это мощнейший канал передачи ОРВИ, которого не было летом. Соответственно мы видим всплеск различных вирусных заболеваний. Я думаю, что этот всплеск скоро утихнет, а основной придется на октябрь, ноябрь и декабрь», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Болибок.
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