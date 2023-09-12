Врач Болибок: Всплеск гриппа придётся на октябрь, ноябрь и декабрь

В Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского поступила 39-летняя женщина на 10-й неделе беременности с диагностированным ранее холедохолитиазом.

Такая патология обусловлена камнями в желчных протоках и механической желтухой, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«У пациентки камень вклинился в большой дуоденальный сосочек, тем самым перекрыв ток желчи и сока из поджелудочной железы. Это и стало причиной интенсивных болей в животе с развитием механической желтухи. Мы вовремя извлекли камень диаметром 1 см эндоскопическим способом, не произведя ни единого разреза на коже пациентки. Затягивание лечения при данной патологии также грозит развитием острого деструктивного панкреатита — крайне опасной патологии», — рассказал заведующий отделением эндоскопии МОНИКИ Александр Вербовский.

Врачи провели обследование и выявили, что камень смещен в выходящий отдел желчного протока и застрял там, затрудняя отток желчи, которая всасывалась напрямую в кровь и кожа пациентки приоребрела характерный жёлтый оттенок.

Состояние пациентки улучшилось, она уже выписана из больницы под наблюдение врачей.