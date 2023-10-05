Врач Бурдакова рассказала о вреде протеиновых батончиков

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Протеиновые батончики могут вызвать проблемы с сердцем.
«Известия» пишут, что протеиновые батончики приобрели популярность в качестве перекуса. Но есть их рекомендуется не всем, а чрезмерное употребление данного продукта может привести к патологиям сердца и сосудов. Об этом предупреждает медицинский эксперт Виолетта Бурдакова.
Протеиновые батончики можно отнести к спортивному питанию, а их количество в суточном рационе не должно превышать более 5–10%, то есть в течение дня можно съесть два батончика, но не более.
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«Рацион должен быть полноценным и разнообразным, а протеиновые батончики могут быть только дополнением. Они не способны обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами в достаточном количестве», — рассказала Виолетта Бурдакова.
«Но лучше ограничиться одним. Это обусловлено тем, что протеиновые батончики имеют достаточно высокую калорийность. Так, один батончик весом 50 г в среднем может содержать 200–270 ккал», — предупреждает специалист.Если употреблять протеиновые батончики постоянно и в большом количестве, это может негативно сказаться на работе организма. Риск развития патологий увеличивается, если у человека уже есть нарушения обмена веществ или хронические заболевания.
«Протеиновые батончики не стоит употреблять беременным и кормящим женщинам, детям. С осторожностью следует относиться к ним людям с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями печени и почек, аллергией», — резюмировала Виолетта Бурдакова.Читайте также:
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Мария Фирсова