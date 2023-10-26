Врач Черемисова: спорт и смартфон мешают хорошему сну

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«Если перед сном вы чувствуете легкий голод, выпейте стакан кефира или съешьте яблоко, но не увлекайтесь мучным и бутербродами — это неполезный перекус, который обеспечит тяжесть в желудке и отсутствие качественного сна в течение всей ночи», — отметила врач в беседе с «Газетой.ру».
По её словам, между последним приёмом пищи и сном должно пройти как минимум три часа, так пища переварится наилучшим образом и не будет при этом мешать сну. Что касается времени сна как такового — лучше всего, говорит Черемисова, засыпать до 22:00 и спать в общей сложности от семи до девяти часов.
Ранее врач-кардиолог Олег Варфоломеев пояснил: даже если человек ночами спит не рекомендованные семь-восемь часов, а даже всего на полтора часа меньше, то уже через шесть недель депривации сна внутренние клетки кровеносных сосудов всё равно становятся более уязвимыми для воздействия окислителей. Таким образом, дефицит сна может быть инициатором появления болезней сердца и сосудов.
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