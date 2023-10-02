Врач Чернышова назвала две привычки, которые ухудшают работу щитовидной железы

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с Москвой 24 о том, что дефицит йодосодержащих продуктов в рационе и бесконтрольный прием добавок с этим микроэлементом могут нарушить работу щитовидной железы.
«Если человек употребляет недостаточно йодосодержащих продуктов, щитовидной железе приходится увеличивать свой объем, чтобы выработать то же количество гормонов при малом поступлении йода. Появляется так называемый зоб, который характерен для тех регионов, где в рационе дефицит этого микроэлемента», — приводит слова терапевта Москва 24.
По мнению Чернышовой, необходимо включить в свой рацион рыбу и другие морепродукты, так как в них содержится необходимый для организма йод. Также следует отказаться от бесконтрольного приема добавок с содержанием йода, поскольку его переизбыток грозит нарушением работы щитовидной железы.
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