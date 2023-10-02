Врач Чернышова назвала две привычки, которые ухудшают работу щитовидной железы

Врач-невролог, д. м. н., профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Клиники нервных болезней им. А. Я. Кожевникова Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Табеева Гюзяль Рафкатовна сообщила, что, если человек не научится справляться с тревожностью, то серьезные последствия не заставят себя долго ждать. Об этом Табеева рассказала в беседе с «Дни.Ру».