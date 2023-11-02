Врач Чернышова рассказала, как распознать застой желчи в организме

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Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что о застое желчи в организме могут говорить такие признаки, как пожелтение кожи и тяжесть в правом подреберье.
«При застое желчи, прежде всего, может быть пожелтение кожи, слизистых оболочек, белков глаз. Потемнение мочи, кожный зуд, который усиливается к вечеру. Может быть тяжесть, боль или дискомфорт в правом подреберье и общее недомогание», — отметила в беседе с «Москвой 24» Чернышова.
Она подчеркнула, что при обнаружении у себя этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.
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