Врач Чернышова назвала две самые частые ошибки гипертоников

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Терапевт Надежда Чернышова заявила, что недосып и отказ от физической активности являются частыми ошибками людей, страдающих гипертонической болезнью.
«Частая ошибка гипертоников — это не заниматься физической активностью, не гулять, не делать зарядку или какие-то аэробные нагрузки», — цитирует «Москва 24» слова собеседницы.
Чернышова пояснила, что физическая нагрузка также тренирует и сосуды. Состояние сосудистой стенки улучшается за счет перераспределения крови и активной работы мышц. Однако начинать занятия спортом нужно, когда давление не повышено, добавила специалист.
«Когда человек недостаточно спит, это сильно отражается на его нервной системе. Во многом перенапряжение последней сказывается на тонусе сосудов и может способствовать повышению давления», — заключила Надежда Чернышова.
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Диана Аванесян